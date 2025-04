Ileż ja słyszałam o tym Dubaju! Że niebezpiecznie, że drogo, że sami muzułmanie, że strach, że niebezpiecznie... A im więcej skrajnych opinii do mnie docierało, tym bardziej byłam przekonana, że muszę to wszystko zobaczyć na własne oczy! Chcesz dowiedzieć się, jak tam naprawdę jest? Przeczytaj relację z mojej 5-dniowej podróży do Dubaju.

Jaki naprawdę jest Dubaj? Relacja z podróży

Od razu uprzedzam - nie jest to miejsce, w którym powinnaś spędzić dwutygodniowy urlop. Moja wycieczka do Dubaju trwała 5 dni, z czego 2 były poświęciłam jedynie na podróż. Choć 3 dni to zdecydowanie za krótko, by zdążyć wszystko zobaczyć i wypocząć, myślę że 7 dni zrobiłoby tu robotę. Taka długość wyjazdu do Dubaju zdaje się być idealna.

Jak już wspomniałam wyżej, tempo mojej wycieczki było baaardzo intensywne. W ciągu 3 dni zobaczyłam tyle, że spokojnie mogłabym to rozłożyć na tygodniowy wyjazd. Jeśli więc lubisz być na najwyższych obrotach, taki "citybreak" również jest dobrym pomysłem... o ile dobrze się do niego przygotujesz i kupisz bilety na atrakcje przez internet.

Czym lecieć do Dubaju?

Odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama - najlepszym wyborem będzie Emirates Airline. Linie te, choć nie należą do najtańszych, są zdecydowanie najwygodniejszym środkiem transportu.

Komfort lotu, rozmiar samolotu niwelujący wszelkie turbulencje, posiłek na pokładzie, olbrzymia oferta rozrywki sprawiają, że te linie lotnicze staną się chyba moimi ulubionymi (a serio, nienawidzę latać!).

Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać, a komfort podróży jest równie istotny, bo lot do najkrótszych nie należy - trwa około 6 godzin. W jego trakcie masz dostęp do premier kinowych (tak! obejrzałam Bohemian Rhapsody!), masy muzyki i gier komputerowych. Na pokładzie serwowany jest również ciepły posiłek, przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, bez żadnej dopłaty.

Emirates wywiązuje się również doskonale z wszelkich... nieprzyjemności. Prawdopodobnie na lotnisku w Polsce, po zdaniu bagażu, ktoś tak rzucił moją walizką, że pękła na pół. Po wylądowaniu w Dubaju poszłam opowiedzieć o sytuacji pracownikom linii. Przemiły pan przeprosił mnie za problem i od razu dał mi nową walizkę! Myślę, że w przypadku Wizzaira czy Ryanaira o takim zachowaniu mogłabym jedynie pomarzyć.

Ceny w Dubaju

Tak... o cenach w Dubaju słyszał chyba każdy - nawet ten, który nigdy nawet nie planował tam się wybrać. Owszem, miejsce to do najtańszych nie należy, ale nie chodzi tu raczej o codzienne życie, lecz organizację całej podróży (począwszy od kupna biletów lotniczych, przez nocleg, jedzenie, na atrakcjach kończąc).

Wybierając się do Dubaju koniecznie weź ze sobą dolary, nie euro. Dirhamy mają mniej więcej tę samą wartość, co złotówki - ja przeliczałam je w stosunku 1:1 (wg kursu: 1 dirham = 1,04 zł).

A jeśli chodzi o ceny... jeśli nie planujesz spać w Burj Al Arab (nocleg kosztuje około 720 zł) lub w Atlantisie (cena noclegu to ok. 1500 zł), naprawdę jesteś w stanie znaleźć coś w przystępnej cenie. Średnie ceny noclegów wynoszą od 300 do 500 zł. Dzieląc to na na dwójkę, na szybki citybreak jak mój, całość na osobę wynosi ok. 500 zł.

Jeśli jesteś fanką nowoczesnego wystroju wnętrz, szczególnie polecam ci hotel, w którym mieszkałam - Zabeel House by Jumeirah. Wspaniałe pokoje, pyszne śniadania, cudowna lokalizacja. Jeśli zaś wolisz klimat rustykalny, koniecznie zajrzyj do hotelu Al Seef by Jumeirah. Nigdy nie spałam w bardziej klimatycznym miejscu!

Pogoda w Dubaju

Jeśli planujesz urlop w czasie polskiego lata, lepiej wybierz Mazury niż Dubaj. Ten kierunek jest przystępny pogodowo jedynie w trakcie naszej zimy. Latem słupki rtęci sięgają tam nawet 50 stopni Celsjusza w cieniu! Gwarantuję, że przy takiej temperaturze raczej nic nie zobaczysz lub twoje zwiedzanie będzie polegać jedynie na szukaniu klimatyzacji...

Optymalnym terminem wyjazdu do Dubaju jest okres od listopada do marca. Podczas mojej lutowej wycieczki było około 25-28 stopni.

Zwyczaje w Dubaju

Jeśli wydaje ci się, że będzie tam tak samo "na luzie" jak nad Bałtykiem, jesteś w błędzie. Choć Dubaj jest wielokulturową metropolią i jedynie 2 z 13 mln mieszkańców pochodzi właśnie stąd, na każdym kroku widać dominację kultury muzułmańskiej.

W Dubaju spotkamy ludzi pochodzących z najróżniejszych zakątków świata - Egiptu, Pakistanu, Arabii Saudyjskiej, Omanu, Indii. Oczywiście, jest tutaj również mnóstwo Europejczyków, ale mimo to - w życiu codziennym - przeważają zwyczaje pochodzące z kultury muzułmańskiej.

I tak...

na ulicy lepiej nie chodzić w kusych spódniczkach i z piersiami na wierzchu . Nikt ci nic za to nie zrobi, ale raczej nie będziesz się czuć komfortowo.

. Nikt ci nic za to nie zrobi, ale raczej nie będziesz się czuć komfortowo. W restauracjach nie licz na możliwość napicia się piwa lub drinka - większość z nich nie serwuje alkoholi. Jeśli alkohol, to tylko w hotelu. I nie wychodź na ulicę pod wpływem. Tylko u nas ludzie po imprezach wydzierają się na ulicy... tam takie zachowanie może skończyć się więzieniem.

- większość z nich nie serwuje alkoholi. Jeśli alkohol, to tylko w hotelu. I nie wychodź na ulicę pod wpływem. Tylko u nas ludzie po imprezach wydzierają się na ulicy... tam takie zachowanie może skończyć się więzieniem. Idąc ulicą nie taksuj wzrokiem arabskich kobiet. Tak, są przepiękne, ale gapienie się na nie może zostać źle odebrane przez ich mężów. Z resztą ty chyba też nie lubisz, jak ktoś bez przerwy wlepia w ciebie wzrok?

Tak, są przepiękne, ale gapienie się na nie może zostać źle odebrane przez ich mężów. Z resztą ty chyba też nie lubisz, jak ktoś bez przerwy wlepia w ciebie wzrok? Jeśli jedziesz do Dubaju z facetem, nie obściskuj się z nim i nie całuj w miejscu publicznym. Na wszelkie zbliżenia zarezerwujcie sobie czas w hotelowym pokoju.

Jedzenie w dubajskich restauracjach

To raj dla wszystkich, którzy uwielbiają kuchnię bliskowschodnią. Hummus, baba ganoush, pita, falafel, tabbouleh, cielęcina z ryżem - to sztandarowe dania kuchni emirackiej.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że Dubaj jest kosmopolitycznym miejscem - na każdym kroku znajdziemy również restauracje meksykańskie, amerykańskie, włoskie. Tak, McDonald's również tam jest :)

Jeśli chodzi o cenę jedzenia w restauracjach, głównie decyduje o niej lokalizacja knajpy. W Dubai Marina za obiad dla jednej osoby zapłacimy około 100-200 zł (przystawka + danie + napój), w bardziej odległych od centrum dzielnicach ceny są znacznie niższe.

Co warto zobaczyć w Dubaju?

Lista miejsc, które TRZEBA zobaczyć jest długa. Poniżej znajdziesz artykuł, w którym umieściłam te, które zrobiły na mnie szczególne wrażenie i uważam, że po prostu nie można ich pominąć!

Lista 10 miejsc, które warto zobaczyć w Dubaju

Co musisz wziąć do Dubaju?

dolary lub dirhamy

paszport (nie wjedziesz na dowód osobisty)

zestaw plażowicza - kostium, klapki, kocyk, kapelusz

przejściówkę do brytyjskiego kontaktu (tak, tam są inne gniazdka!)

krem z wysokim filtrem - nawet w lutym!

sportowe buty

przewiewną sukienkę zakrywającą ramiona i nogi (na wypadek zwiedzania świątyń)

na wszelki wypadek weź chustę (nigdy nie wiadomo, czy się nie przyda)

