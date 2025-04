Wody termalne to wody podziemne, które dzięki energii z wnętrza ziemi osiągają wysoką temperaturę. Po wydostaniu się na powierzchnię mają one co najmniej 20°C, a często dużo więcej. Wody termalne zawierają ogromną ilość dobroczynnych pierwiastków chemicznych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, m.in. siarczki, krzemionkę, potas, wapń, magnez czy żelazo. Kąpiele w gorących źródłach można stosować jako pomoc w leczeniu i profilaktyce rozmaitych chorób takich jak bezsenność, migreny czy nadciśnienie. Poza tym relaksują, poprawiają samopoczucie i działają kojąco na układ mięśniowy, nerwowy oraz stawowy.

W południowej Polsce, u podnóża Tatr, powstało w ostatnich latach najwięcej ośrodków termalnych, które funkcjonują praktycznie przez cały rok.

Termy Chochołowskie



Wśród nich największe są termy Chochołowskie, które obejmują prawie 3 000 m² lustra wody i aż 30 basenów. Woda osiąga tu temperaturę 32-38 °C. W strefie rekreacyjnej znajdziemy takie atrakcje jak: gejzery, rwącą rzekę, sztuczną falę, stanowiska do hydromasażu i plac zabaw dla dzieci. Miłośnikom wodnych szaleństw na pewno spodoba się także zjeżdżalnia z zapadnią oraz dwie zjeżdżalnie pontonowe. Zrelaksować można się w tekstylnej saunie suchej lub grocie solnej. Na terenie znajdują się też punkty gastronomiczne, w których płacić można przy pomocy specjalnych zegarków. Na szczególną uwagę zasługuje strefa lecznicza. Można tu skorzystać m.in. z kąpieli siarczkowych oraz kąpieli w zbiornikach z wodą solankowo jodowaną, które korzystnie wpływają na skórę, układ krwionośny i stawy, oraz pomagają w leczeniu miażdżycy, cukrzycy i problemów reumatycznych.

Termy Bania w Białce Tatrzańskiej



Równie popularnym kurortem są termy Bania w Białce Tatrzańskiej. Wewnętrzne oraz zewnętrzne baseny napełniono tu wodą o temperaturze od 34°C do 38°C. Wiele atrakcji przewidziano dla dzieci, dla których wyznaczona została specjalna strefa zabawy. Znajdziemy tu m.in. place zabaw, armatki wodne, zjeżdżalnie oraz brodzik dla najmłodszych. W strefie relaksu przeznaczonej dla nieco starszych można odpocząć w jacuzzi, wypić drinka w drink barze, popatrzeć na Tatry w jednym z zewnętrznych basenów lub zajrzeć do sauny. Termy Bania mają zresztą bardzo bogatą ofertę dla miłośników saun. Znajdziemy tu m.in. ruską banię, łaźnię parową, saunę fińską oraz saunę na podczerwień. Warto też skorzystać z groty solnej oraz odwiedzić strefę SPA.

Termy w Bukowinie Tatrzańskiej



Podobne atrakcje znajdziemy w Bukowinie Tatrzańskiej. Kompleks basenów z widokiem na Tatrzański Park Narodowy zapewni świetną zabawę i relaks dla całej rodziny. Poza zewnętrznymi oraz wewnętrznymi zbiornikami termalnymi oraz specjalną częścią dla najmłodszych, znajdziemy tu sauny fińskie, łaźnie parowe, kabinę na podczerwień oraz Lakonium czyli specjalne pomieszczenie z podgrzewanymi łóżkami, muzyką relaksacyjną oraz aromaterapią. Termy w Bukowinie oferują ciekawe zajęcia oraz warsztaty takie jak Aqua Aerobic z instruktorem, nurkowanie, czy seanse zapachowe z wykorzystaniem olejków eterycznych. Interesującym wydarzeniem jest Noc Basenów czyli trwająca ponad 4 godziny impreza klubowa odbywająca się w wodzie.

Termy Zakopiańskie i Termy Szaflary



Jeśli jesteś na Podhalu, możesz także odwiedzić nieco bardziej kameralne ośrodki termalne np. Termy Zakopiańskie, gdzie oprócz parku wodnego oraz saun znajdziemy kręgielnię oraz siłownię, a także Termy Szaflary, które mogą się pochwalić najlepszą mineralizacją wody spośród wszystkich wód wykorzystywanych w celach rekreacyjnych na Podhalu.

W Centralnej Polsce, ok. 80 km od Łodzi, w niewielkiej miejscowości Uniejów, znajduje się Kompleks Termalny malowniczo położony u stóp XIV-wiecznego zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Zamek otacza rozległy park wraz z placem zabaw dla dzieci, a tuż obok płynie Warta. Podczas spaceru bulwarami można trafić na miejsce, gdzie ciepłe wody termalne wpływają do zimnej rzeki, co szczególnie zimą, daje ciekawy efekt, bowiem wszędzie wokół unosi się para. Ziemia w tym miejscu zabarwiona jest na czerwono ze względu na wysokie stężenie żelaza w wodach podziemnych.

Wody w Termach Uniejów znajdują się na głębokości ponad 2000 m. i osiągają temperaturę nawet do 68°C. W basenach temperatura jest oczywiście niższa. Baseny solankowo- uzdrowiskowe są tu dostępne przez cały rok, jedynie zewnętrze zjeżdżalnie i brodziki dla dzieci wyłączane są z użytku w okresie zimowym. W Uniejowie poza basenami warto odwiedzić strefę saun, gdzie znajdziemy m.in. łaźnię turecką, banię, sanarium, łaźnię aromatyczną oraz komorę śnieżną. W podziemiach można skorzystać z relaksacyjnego masażu oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Na terenie kompleksu, a także w bliskiej odległości od niego znajduje się kilka restauracji (np. na pobliskim uniejowskim rynku).

Bliżej Łodzi, ok. 18 km. Na północny-wschód od Uniejowa znajduje się nieco mniejszy ośrodek w Poddębicach. Znajdziemy tu 4 baseny termalne (z czego część sezonowych), za to równie bogatą ofertę saun co w Uniejowie. Warto przy tym zaznaczyć, że regularne korzystanie z sauny niesie wiele korzyści dla naszego zdrowia. Przyśpiesza przemianę materii, poprawia krążenie, wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego, ma pozytywny wpływ na skórę, pomaga usuwać toksyny z organizmu i buduje odporność.

Mieszkańcy stolicy, którzy spragnieni są relaksacyjnych kąpieli w gorących źródłach powinni odwiedzić Mszczonów, niewielką miejscowość znajdująca się zaledwie godzinę drogi od Warszawy. Wody wykorzystywane w tutejszym kąpielisku wydobywane są od 1997 r. z głębokości 1602 m, a ich temperatura mierzona na powierzchni wynosi nawet 42°C. W samych basenach jest ona nieco niższa, osiąga bowiem od 26 do 34◦C. Cały kompleks składa się z 5 takich basenów: 2 całorocznych, basenu rekreacyjnego, sportowego oraz basenu dla dzieci. W ofercie znajdują się oczywiście zjeżdżalnie z placem zabaw, urządzenia do hydromasażu takie jak bicze wodne, ławki czy gejzery oraz strefa saun. W miesiącach zimowych można tu także skorzystać z lodowiska z wypożyczalnią łyżew.

Termy Warmińskie zostały otworzone stosunkowo niedawno, bo w 2016 r. To jedyny taki obiekt w północnej Polsce. Powstał on w dawnej stolicy Warmii, Lidzbarku Warmińskim. Miejsce przyciąga turystów nie tylko nowoczesną architekturą, ale też bogatą ofertą rekreacyjno-sportową. Powierzchnia lustra wody w termach to prawie 1600 m², woda jest wysoce zmineralizowana i osiąga temperaturę do 38◦C. W obiekcie poza basenami, saunami oraz strefą SPA, w której można skorzystać z licznych zabiegów (m.in. masaże, kąpiele borowinowe, solankowe oraz mineralne), znajduje się też ścianka wspinaczkowa, park linowy, restauracja, herbaciarnia oraz klub nocny z kręgielnią.

W bliskiej okolicy warto odwiedzić bulwary nad rzeką Łyną, Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny, tężnię oraz piękny Zamek Biskupów Warmińskich, przy którym od lat odbywają się Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry czyli najstarszy ogólnopolski przegląd kabaretowy.

Termy Cieplice to znane uzdrowisko na obrzeżach Jeleniej Góry. Będąc w Karkonoszach, nie można do niego nie zajrzeć. W środku obok basenu sportowego z torami pływackimi, brodzikiem dla najmłodszych oraz dwiema zjeżdżalniami (niestety, obie przeznaczone dla starszych dzieci i dorosłych) znajdują się dwa baseny termalne, z których można wypłynąć na zewnątrz bez względu na porę roku i temperaturę powietrza. Pozostałe baseny zewnętrzne dostępne są tylko latem. Do dyspozycji gości oddano także wanny jacuzzi, bicze wodne, grotę śnieżną oraz 3 sauny. W termach cieplickich organizowane są zajęcia z aquaaerobicu, można tu także zagrać w squasha.

W okolicy kompleksu znajdują się dwa urokliwe parki – Zdrojowy oraz Norweski, natomiast w odległości zaledwie 20-30 minut drogi od Jeleniej Góry czeka na turystów cała masa atrakcji: typowo narciarskie kurorty takie jak Karpacz czy Szklarska Poręba, przepiękny zamek Czocha, niesamowite ruiny zamku Chojnik, oraz pałac w Łomnicy z niezwykle bogatą ekspozycją dworskich wnętrz. Sama Jelenia Góra zresztą również zachwyca licznymi zabytkami poniemieckiej architektury.

Dużym i dobrze zorganizowanym kurortem termalnym są też Termy Maltańskie, które położone są na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Na obszarze 6 ha znajduje się 18 basenów sportowych i rekreacyjnych o całkowitej powierzchni lustra wody 5000 m², w tym baseny dla najmłodszych i aż 11 zjeżdżalni. Pochodząca z pobliskiego odwiertu solanka pobierana jest z głębokości ponad 1300 m i ma temperę prawie 40°C. Jest to woda nisko zmineralizowana, nadaje się więc świetnie zarówno do celów leczniczych jak i rekreacyjnych.

W budynku jest aż 14 pomieszczeń z saunami oraz 17 gabinetów SPA. Na szczególną uwagę zasługuje aromatyczna sauna ziołowa o temperaturze 85 – 95ºC. Na jej ścianach zawieszone są witki brzozy, dębu, lipy i eukaliptusa, które pod wpływem wysokiej temperatury oraz wilgotności wydzielają kojący ciało i drogi oddechowe zapach. Aromaterapia stosowana jest również w saunie keto, gdzie odbywają się specjalne seanse parowe, podczas których saunamistrz polewa kamienie pieca wodą z dodatkiem odpowiednich zapachów. Wytworzona w ten sposób aromatyczna para jest przez niego rozprowadzana po wnętrzu obiektu przy użyciu ręcznika, wachlarza lub innych akcesoriów dla spotęgowania odczucia ciepła. Rytuał ten ma na celu uzyskanie większej wilgotności powietrza oraz zwiększenie przegrzania organizmu. Dzięki niemu uzyskuje się efekt podobny do gorączki – następuje przyspieszenie metabolizmu oraz szybsze wydalenie toksyn z organizmu. To właśnie Termy Maltańskie posiadają najbogatszą w Polsce ofertę seansów parowych.

