fot. Fotolia

Kontakt z wodą to dla dzieci nie tylko doskonała zabawa, ale też cała masa korzyści dla zdrowia. Dlatego warto oswoić malucha z wodą jak najszybciej. Aby jednak zapewnić mu bezpieczeństwo, należy wybrać odpowiednie miejsce, najlepiej przeznaczone dla rodzin z dziećmi. W ten sposób wyeliminujemy ewentualne zagrożenia i będziemy mogli oddać się wodnemu szaleństwu. Zobaczmy, dlaczego warto zdecydować się na taki rodzinny wyjazd!

Reklama

Ciepło i bezpiecznie



Dla maluchów możliwość zabawy w wodzie to przede wszystkim nowe doświadczenia. Natomiast dla rodziców wyjazd z dzieckiem na basen wiąże się z pytaniem: czy już nadszedł odpowiedni moment? Podpowiadam: nigdy nie jest za wcześnie!

Aby zapewnić sobie komfort, a dziecku bezpieczeństwo, należy kierować się odpowiednimi kryteriami przy wyborze miejsca wyjazdu. Ważnym jest, aby obiekt był przystosowany do odwiedzin najmłodszych gości. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Rodzice w trosce o swoje pociechy często decydują się przed planowanym przyjazdem na rozmowę telefoniczną z personelem wybranego obiektu. W ten sposób istnieje możliwość zdobycia szczegółowych informacji na temat miejsca, które nie są np. dostępne na stronie internetowej kompleksu.

Głównymi czynnikami determinującymi wybór danego obiektu jest m.in. temperatura wody, która powinna wynosić pomiędzy 32-34 stopni, czy też dostępność oferty dedykowanej najmłodszym członkom rodziny. Dla zdecydowanej większości rodziców ważnym jest, aby dzieci mogły skorzystać z profesjonalnej nauki pływania. W ten sposób są pewni, iż ich dzieci trenują pod okiem doświadczonych instruktorów. Nie bez znaczenia pozostaje też to, aby instruktorzy tłumaczyli dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa w wodzie. Trafny wybór miejsca to podstawa nie tylko do doskonałej zabawy, ale również wiele innych korzyści dla zdrowia i rozwoju dzieci. Poznajmy najważniejsze z nich!

Zdrowy rozwój i mocne mięśnie



Zdaniem ekspertów i pediatrów, regularna aktywność w wodzie stymuluje rozwój psychofizyczny dziecka, a co za tym również idzie, znacząco wpływa na jego koordynację. Dlatego wizyty na basenie są szczególnie korzystne dla pociech, które są w fazie rozwoju.

Dodatkowo zabawa w wodzie pobudza mięśnie pleców i stawy braków, dzięki czemu maluch może rozwijać się szybciej. Kontakt z wodą pomaga skorygować m.in. takie problemy jak wrodzone wady postawy.

Aby uzyskać jednak pożądany efekt, należy postawić na regularne odwiedzanie wodnych kąpielisk. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych basenów są wody termalne, których temperatura sprzyja kąpielom nie tylko podczas ciepłych dni, ale również bez obaw można odwiedzać je zimą.

Zobacz też: Sen malucha pod kontrolą – jak wybrać nianię elektroniczną?

Silny i odporny organizm



Nadchodząca jesienna plucha to bolączka wielu rodziców. Wraz ze spadkiem temperatur, szczególnie dzieci, narażone są na infekcje i przeziębienia. Aby zminimalizować zachorowania swojego malucha, warto pomyśleć o tym już wcześniej. Sprawdzonym sposobem na zdobycie odporności jest zahartowanie organizmu poprzez przyzwyczajenie go do zmian temperatury.

Idealnym miejscem jest basen termalny, ponieważ na zwiększenie odporności wpłyną również zawarte w wodzie składniki mineralne, takie jak: potas, magnez, wapń czy żelazo. Co więcej, również dla rodziców aktywność w wodzie wysoko zmineralizowanej to niepodważalna korzyść dla zdrowia. Potwierdzone zostało, iż kontakt z taką wodą pozytywnie wpływa na obniżenie stresu czy częste bóle głowy.

Reklama

Mnóstwo zabawy i frajdy



Rodzinny wypad na basen to dla dzieci prawdziwa gratka. Woda nie tylko rozluźnia i pobudza kreatywność, ale także pozwala poznać nowe bodźce, które nie są dostępne na lądzie. Dlatego warto zabrać dziecko do miejsca oferującego dla dzieci liczne atrakcje. Rodzinne szaleństwo w wodzie wpływa także na zacieśnianie więzi emocjonalnych. W ten sposób dziecko pod okiem dorosłych może zażywać kąpieli i doskonale się przy tym bawić.

Zobacz też: Gdy dziecko cierpi na rzadką chorobę