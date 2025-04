Ambicja kojarzy nam się bardzo pozytywnie. Osoba ambitna z pewnością będzie dobrym, skrupulatnym pracownikiem, dbającym nie tylko o własny rozwój, lecz także pozycję firmy. Ludzie ambitni zwykle są profesjonalistami. Chcą czuć dumę z pracy w danej firmie, dlatego tak często opowiadają o jej mocnych stronach.

Lojalność to podstawa

To bardzo ważne, żeby pracownik był lojalny wobec swojego miejsca pracy i miał satysfakcję z tego, co robi, jednocześnie ciągle rozwijając swoje umiejętności zawodowe. Zdarza się jednak tak, że ambicja urasta do takich rozmiarów, że staje się wręcz niebezpieczna. Dlaczego?

Problemy w pracy z powodu chorej ambicji

Jeżeli w twojej pracy jest ktoś, kto przejawia cechy charakterystyczne dla zbyt wybujałej ambicji, z pewnością rodzą się z tego powodu przeróżne konflikty. Pomyśl też, czy ty sama ich nie posiadasz. Osoba nadmiernie ambitna jest:

bezwzględna

zawistna

agresywna

niemiła

konfliktowa

nieuprzejma

nerwowa

Z taką osobą nietrudno o sprzeczkę. Jeżeli ktoś jest przewrażliwiony na własnym punkcie, będzie go dotykało wszystko, co się o nim powie. Nadmierna ambicja jest niezwykle groźna dla otoczenia - ktoś, kto ją posiada, nie potrafi przegrywać, po każdym najmniejszym niepowodzeniu chodzi naburmuszony i oczekuje, że wszyscy zaczną go pocieszać i chwalić. A przecież w pracy nie zawsze jedna osoba musi wygrywać w rankingach, być najlepszym sprzedawcą, najlepiej załatwiać sprawy.

Pracownicy są zespołem, dlatego powinni wspierać się nawzajem i budować silną grupę, a nie tylko ciągle doceniać kogoś, kto jest w chory sposób ambitny i musi czuć się najlepszy.

Z czego bierze się chora ambicja?

Tak naprawdę przerośnięta ambicja nie świadczy najlepiej o jej posiadaczu. Zastanawiałaś się, skąd się bierze? Ma ona duży związek z dzieciństwem. Może wynikać z tego, że rodzice ciągle porównywali taką osobę do innych dzieci i wyrzucali jej, że nie jest tak samo dobra w danej dziedzinie. Może też stawiali jej tak wysoko poprzeczkę, że nigdy nie mogła jej nawet dosięgnąć. Warto o tym pamiętać i starać się zmieniać swoje zachowanie, jeśli wydaje ci się, że ten problem może dotyczyć ciebie.

Warto czasem odpuścić

Nie zabijaj się bez sensu o każdą drobną rzecz, by tylko czuć się dostrzeżoną przez szefa. Pozwól sobie na odrobinę luzu i od czasu do czasu odpuść nieco. Możesz mieć gorszy dzień, możesz nie najlepiej wykonać jakieś zadanie, możesz nie zawsze być pracownikiem miesiąca. Lepiej będzie i dla ciebie i dla otoczenia, gdy spuścisz z tonu i zaczniesz cieszyć się też powodzeniami innych, zamiast im zazdrościć i nienawidzić ich. Nie traktuj kolegów z pracy jak zawistnych konkurentów. Przysporzy ci to jedynie zmartwień i zgryzot. Nie ma sensu psuć atmosfery w pracy przez swoją chorą ambicję. Jeżeli będziesz nad sobą wytrwale pracować, nauczysz się unikać wszelkich oznak nadmiernej ambicji.

