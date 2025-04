Wystąpienia publiczne - jak się przygotować?

Sztuka wystąpień publicznych nie jest dla wszystkich łatwa. Stres i nieodpowiednie przygotowanie niejednokrotnie paraliżują, a wtedy skutek przemowy staje się wręcz opłakany...



Reklama

fot. Fotolia



Co zrobić, żeby wystąpienie przed publicznością było udane?

Przede wszystkim odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań. Pomogą ci one usystematyzowć wypowiedź, znaleźć główny cel wypowiedzi i dobrać środki wypowiedzi jak najbardziej stosowne do obserwującego cię grona słuchaczy.

Zastanów się zatem nad takimi kwestiami, jak:



1. Jaki jest cel twojej wypowiedzi?

Cel, dla którego wszyscy zebraliście się na danym spotkaniu jest niezwykle istotny. Nikt nie może pozostać z myślą, że twoja przemowa jest czczym gadaniem, które niczego nowego nie wnosi. Cel przedstaw na samym początku, a później wracaj do niego w trakcie, odpowiednio przedstawiając plan, jak go osiągnąć.

2. Jaki temat podejmujesz w prezentacji?

Twoje wystąpienie jest na pewno o czymś. Niech temat będzie sprecyzowany jasno i klarownie. Nie może być tak, że przaskakujesz z wątku na wątek. Taka niekonsekwencja w toku mówienia powoduje chaos i bardzo utrudnia odbiór. Słuchacze mogą czuć się zagubieni i nawet w końcu przestać całkiem cię słuchać, jeżeli twój przekaz okaże się bardzo zaburzony i chaotyczny. Staraj się przedstawiać kolejne punkty w sposób przejrzysty, rób odpowiednie pauzy i zawsze podkreślaj słowa kluczowe, które są w danym momencie przemowy najistotniejsze.

3. Kim są odbiorcy?

Bardzo ważne jest ustalenie, do kogo będziesz się zwracać. Jest to właściwie pierwsza rzecz, zanim zaczniesz daną przemowę "ubierać w słowa". Musisz ustalić, co twoi słuchacze wiedzą na prezentowany przez ciebie temat. Nie mów do nich niezrozumiałym jezykiem, jeśli są to osoby niezaznajomione z tematem. Z drugiej strony nie wygłaszaj komunałów, jeśli na sali siedzą sami ludzie z branży. Słuchacze muszą wiedzieć, że mówisz właśnie do nich i że masz świadomość tego, w jaki sposób powinni odebrać to, co przekazujesz.

4. Co jest najważniejsze do przekazania?

Kluczem do sukcesu wystąpienia publicznego jest to, żeby słuchacze usłyszeli i zapamietali dokładnie to, co chcesz przekazać. Jest to bardzo ważne zwłaszcza przy przemowach perswazyjnych. Całość powinna wygladać profesjonalnie i merytorycznie. Musisz zatem odpowiednio manipulować słowem w taki sposób, aby dotrzeć do słuchaczy w zamierzony sposób. Nie mówimy tu o manipulacji w złym tego słowa zanczeniu, ale raczej o jak najbardziej stosownym doborze słów uderzających w samo sedno przekazu. Czasami mówimy coś nieprecyzyjnie i jak gdyby z boku tematu, przez co na pewno nie uda nam się osiągnąć tego, co byśmy chcieli.

Reklama

5. Jakiej reakcji od słuchaczy oczekujesz?

Zastanów się nad tym, co chcesz, żeby słuchacze zrobili po usłyszeniu twojego wystąpienia. Na pewno inaczej powinno się mówić, kiedy chce się do czegoś zachęcić, a inaczej, kiedy ostrzec przed czymś. Pamiętaj o wybieraniu odpowiednich czasowników i o tonie głosu. Poza tym zwróć uwagę na mimikę i gesty, jakie towarzyszą twojej wypoweidzi. Czasami nawet nie jesteśmy świadomi tego, że są one sprzeczne z tym, co mówimy. Słuchacze jednak wychwytują to podświadomie i uznają twoją wypowiedź za nieszczerą, niegodną słuchania. Jeśli chcesz odnieść sukces podczas wystąpienia publicznego, twoje ruchy ciała muszą współgrać z wypowiadanymi treściami.