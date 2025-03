Niektórzy streamerzy mogą zarobić nawet 700 tys. zł w ciągu roku.

Streamerzy to osoby, które grają transmitują treści video. Szczególnie popularne jest streamowanie wydarzeń e-sportowych i samych gier. Formą streama sa również transmisje przez media społecznościowe np. Instagrama czy Facebooka.

Najbardziej popularnym serwisem do transmitowania gier video jest Twich., streamer Xayoo (milion obserwujących) pokazał „wyciąg z Twicha”. Kwota robi wrażenie.

Przyznał, że od czerwca 2016 r. do sierpnia 2024 r. zarobił 420 tys. dol., czyli ok. 1,6 mln zł. Xayoo zaznaczył, że powyższa kwota nie dotyczy donate'ów wpłacanych przez widzów w trakcie streama"- podaje Vibez.pl. Użytkownik streamował przez 8 lat łącznie przez ponad 5,5 tysiąca godzin.

Kuque, również polski streamer, przyznał, że od października 2023 r. do sierpnia 2024 r. zarobił 5,5 tys. dolarów, czyli ok. 22 tys. zł.

Wśród graczy są również panie. Kasix, influencerką, od czerwca 2018 do sierpnia 2024 roku na streamowaniu zarobiła 190 tys. dolarów czyli 748 958 tys. zł.

Same transmisje to nie wszystko. Lubiani streamerzy mogą otrzymywać też napiwki od widzów, tzw. donejty oraz na subskrypcjach – choć platformy streamingowe z reguły pobierają od każdego takiego zakupu prowizję. Oprócz tego do streamerów zgłaszają się firmy zewnętrzne z propozycjami współpracy reklamowej.

Często streamerzy prowadzą swoje profile, na których komentują niektóre sytuacje czy opowiadają o swoim życiu. Mogą też zarabiać poprzez umowy sponsorskie, marketing afiliacyjny czy sprzedaż własnych produktów.

Teoretycznie streamerem może zostać każdy. Początkowe zarobki są jednak z reguły niewielkie lub nie ma ich wcale. Choć podawane przez najpopularniejszych streamerów zarobki mogą być imponujące, Stremscheme odkrył, że ponad 70 proc. streamerów Twicha nie zarabia pieniędzy.

Aby zarabiać na stremach, trzeba zatem wykazać się dużym nakładem pracy i determinacją, aby przekonać do siebie widzów.

