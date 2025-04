O studiach z budownictwa oraz pracy na budowie opowiadają pani Agnieszka i Ewa.

Prestiż, podziw, zdziwienie, a może dezaprobata ze strony rodziny i przyjaciół? Z jakimi reakcjami spotykają się kobiety, wybierające studia z budownictwa? Jak są traktowane przez wykładowców i w końcu, czy są uznawane za równorzędnych partnerów zawodowych?

Na roku miałam ok. 100 osób, połowa to dziewczyny. Nigdy na studiach nie czułam dyskryminacji i seksistowskich tekstów, że kobiety powinny zajmować się domem, wręcz przeciwnie. Prowadzący (głównie mężczyźni) doceniali nasz wybór i mówili, że kobiety są bardziej staranne, dokładniejsze i zawzięte. W trakcie studiów miałam praktyki na budowie. Mimo brudu i gorąca (pracowałam tam latem). Czułam się jak szeryf. Szłam sobie przez budowę i sprawdzałam jakieś rzeczy, rozmawiałam z podwykonawcami. To niesamowite uczucie, jak coś budujesz, oddajesz do użytku i inni w tego korzystają. To Twoje dziecko. A teraz trochę o mrocznych stronach, bo niestety, ale budownictwo jest zdominowane przez mężczyzn i chociaż na studiach tego nigdy nie odczulam, to na budowie prawie na każdym kroku.

- Agnieszka