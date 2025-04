Przedsiębiorcy mieli dwa lata na zgłoszenie numeru PESEL do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawodawca zobowiązał do tego właścicieli firm w 2016 roku. Termin uzupełnienia numeru PESEL mija lada dzień. Media obiegła informacja, że niedopełnienie obowiązku będzie skutkować wykreśleniem działalności z rejestru. Uspokajamy - nie ma powodów do obaw. Ministerstwo wydało specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Numer PESEL należy zgłosić do CEIDG do 19 maja 2018 roku. Urzędnicy 2 lata temu wyznaczyli ostateczny termin na uzupełnienie luki.

Potrzeba uzupełnienia numeru PESEL może dotyczyć przedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2012 roku lub od tego czasu nie dokonywali w rejestrze żadnych zmian. Przy każdej zmianie właściciele działalności są zobowiązani do podania numeru PESEL. Zatem jeśli od 2012 roku dane były aktualizowane, to nie ma potrzeby uzupełnienia ich o numer PESEL.