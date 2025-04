Żabka to jedna z najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce. Otwierają się wszędzie, mają małą powierzchnię, a mimo to można zaopatrzyć się w nich w większość podstawowych artykułów. Ze względu jednak na obecne obostrzenia, dopuszczalna ilość klientów na terenie sklepu została drastycznie ograniczona.

Reklama

Na ten problem rozwiązanie znalazła już Biedronka, która rozpoczęła sprzedaż artykułów spożywczych online. Na odpowiedź kolejnych sieci nie trzeba było długo czekać. Żabka uruchamia powoli sprzedaż online - póki co jednak w bardzo ograniczonej liczbie sklepów.

W Żabce można zrobić zakupy przez internet

Póki co usługa „Żabka do domu” została testowo wprowadzona na terenie dwóch poznańskich dzielnic - Jeżyc i Łazarza. Zakupy można zrobić przez internet lub przez telefon. Sieć sklepów już od dawna zastanawiała się nad wprowadzeniem usługi związanej z dostarczaniem zakupów do domu.

Ceny produktów są dokładnie takie same, jak w sklepach stacjonarnych. Za dowóz zaś trzeba dopłacić 5 zł, a usługę oferuje ponad 30 sklepów na terenie Poznania. Póki co sprzedaż internetowa w Żabce będzie dostępna zaledwie przez kilka tygodni. Nadal trwają testy nad tym, jak dokładnie ma wyglądać sam proces zamawiania oraz dowóz produktów.

Poznań to jednak nie jedyne miasto, w którym Żabka testuje nowe usługi. Na terenie Warszawy zaś sieć testuje usługę „Zamów i odbierz”. Produkty zamawia się przez aplikację Żappka, a zakupy odbiera się i płaci za nie na miejscu w sklepie.

Reklama

To też może cię zainteresować: