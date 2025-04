Czternasta emerytura wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł. Kto ją otrzyma?

Przypomnijmy, czternastą emeryturę otrzymują jedynie osoby, które pobierają emeryturę w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. Ci, którzy dostają kwoty wyższe niż 2900 zł, otrzymują czternastą emeryturę pomniejszoną o różnicę między tą kwotą (np. osoba, która otrzymuje 3000 zł emerytury, dostanie czternastą emeryturę mniejszą o 100 zł itp.).

Najniższa kwota wypłaconej czternastki wynosi 50 zł. Jeśli z obliczeń wyszła niższa kwota, dodatkowa emerytura nie jest przyznawana.

W ubiegłym roku czternasta emerytura wyniosła 2650 zł brutto, czyli 2200 zł na rękę.

W tym roku jednak będzie ona niższa i wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. Taką kwotę potwierdził też minister finansów Andrzej Domański.

Skąd ta rozbieżność? W rozmowie na antenie Polsat News minister zwrócił uwagę, że wyższa kwota była prawdopodobnie wynikiem pomyłki prezesa PiS.