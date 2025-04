ZUS na podstawie danych na 31 grudnia 2023 roku przygotował informacje o stanach kont osób ubezpieczonych.

Jak co roku ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych, uwzględniając inflację i skutki innych procesów gospodarczych. Sumy zapisane na kontach i subkontach stanowią podstawę obliczenia kwoty emerytury po osiągnieciu wieku emerytalnego.

Do niedawna ZUS co roku wysyłał coroczną aktualizację danych o stanie kont i przewidywanych emeryturach pocztą. Obecnie taką informację można uzyskać poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jest to „Informacja o stanie konta ubezpieczonego”.

Jeśli nie masz dostępu do PUE ZUS, otrzymasz taką informację od ZUS na żądanie (w dowolnej placówce ZUS albo listownie).

Informację o stanie konta otrzyma każda osoba urodzona po 1948 roku, której ZUS nie ustalił emerytury, a która była kiedykolwiek objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie ZUS jest zapisana przynajmniej jedna składka.

Osoby, które w 2023 roku ukończyły 35 lat, otrzymają również symulację hipotecznej emerytury w czterech wariantach.

Konto na platformie PUE ZUS umożliwia dostęp nie tylko do dokumentów ubezpieczeniowych, ale również do składania wniosków do ZUS. Dzięki temu wiele spraw w ZUS można załatwić przez internet.

