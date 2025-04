Planujesz podpisać umowę na Internet, telewizję kablową lub telefon stacjonarny? Te usługi zwykle przypisane są do konkretnego miejsca. Pamiętaj zatem o kilku zasadach, których nieprzestrzeganie może skutkować poważnymi karami finansowymi. Czytaj dokładnie umowy i wybieraj najlepsze oferty. Jak to zrobić? Skorzystaj z naszych porad. Mamy dla was 6 wskazówek, dzięki którym zawieranie umów na usługi będzie bezpieczne i przyjemne.

Bezpieczne zawieranie umów na usługi

Przedstawiamy wam 6 porad, jak sprawić, żeby zawieranie umów z różnymi usługodawcami było jak najmniej ryzykowne. Podpowiadamy też, z jakich narzędzi warto korzystać, kupując usługi. Sprawdźcie!

1. Nie bądź podatna na hasła reklamowe

„Internet za zero złotych!”, „Pół roku za darmo!” czy może „Bezpłatna aktywacja”? Hasła promocyjne często przyciągają naszą uwagę i nakłaniają do zakupu konkretnej oferty. Jednak przed podjęciem decyzji warto przeanalizować to, co oferuje nam operator i zweryfikować, czy atrakcyjne hasła z billboardów są zgodne z przedstawionymi warunkami. Często, aby skorzystać z danej promocji musimy spełniać wymagania, np. być nowym klientem czy przedłużyć posiadaną umowę. Pamiętajmy, że hasła reklamowe nie dotyczą każdego z nas!

2. Czytaj zwłaszcza to, co jest podane drobnym drukiem



Kto z nas dokładnie czyta podpisywane dokumenty? Często bez zastanowienia podpisujemy umowę na Internet, a w momencie jej trwania jesteśmy zaskakiwani kolejnymi warunkami. Decydując się na ofertę operatora, musimy zawsze dokładnie przeczytać to co mamy zamiar podpisać. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na warunki pisane mikroskopijną czcionką. Nudna treść może zawierać haczyk, o którym nie zostaliśmy poinformowani.

3. Nie zrywaj umowy przed terminem

Przeprowadzasz się i rozwiązujesz umowę na Internet? Jeśli rezygnujesz z usługi przed jej wygaśnięciem będzie się to najprawdopodobniej wiązało z karami finansowymi. Zmieniając miejsce zamieszkania, pamiętajmy o możliwości przeniesienia usług do nowego miejsca lub cesji. Cesja, która może się okazać trafnym rozwiązaniem dla osób wynajmujących mieszkanie, polega na zmianie klienta, na którego przeniesione zostaje zobowiązanie płatności.

4. Sprawdzaj najlepsze oferty w porównywarkach cenowych

Warto mieć również rękę na pulsie, jeśli chodzi o termin wygaśnięcia umowy. Często nie wiemy, czy powinniśmy zostać u dotychczasowego operatora, czy podpisać umowę z konkurencją. W takim przypadku porównywarki internetowe mogą nas wspomóc. Na przykład dzięki opcji „Przedłużacz” na PanWybierak.pl, możemy zostawić informacje o posiadanych obecnie usługach, a serwis powiadomi nas przed końcem umowy o ofertach, które spełniają nasze oczekiwania. Do nas będzie tylko należała ostateczna decyzja, która z proponowanych opcji jest dla nas najkorzystniejsza.

5. Nie czekaj bezczynnie do końca umowy - może zostać automatycznie przedłużona na gorszych warunkach

Często jesteśmy przekonani, że termin wygaśnięcia umowy jest równoznaczny z końcem świadczenia usług telekomunikacyjnych. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Gdy termin umowy wygasa, zostaje ona automatycznie przedłużana czasami nawet na kilka miesięcy. Jeśli nie złożymy pisemnego oświadczenia o chęci rezygnacji z usług, operator automatycznie przedłuża umowę na czas nieokreślony.

6. Nie polegaj wyłącznie na ofertach dużych, znanych firm

Zazwyczaj znamy i kojarzymy tylko największych dostawców usług. Wszędzie widzimy ich hasła reklamowe, z których wybrzmiewa, że to ich oferta jest najkorzystniejsza. Warto jednak pamiętać o lokalnych dostawcach, którzy mogą mieć równie atrakcyjne oferty. Są to często małe firmy, o których istnieniu nie mamy pojęcia, a ich oferta może okazać się konkurencyjna, a nawet korzystniejsza.

