Niedługo Święta. To czas, by pomyśleć o prezentach. Jeśli nie masz zaskórniaków, trzeba będzie ratować się pożyczką.

Niewiele z nas ma oszczędności, które w razie nagłej potrzeby, może uruchomić. Zwykle żyjemy od "pierwszego do pierwszego". Gdy nagle potrzebujemy pieniędzy, rozglądamy się skąd je pożyczyć.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie NBP, coraz więcej osób decyduje się na chwilówkę z firmy pożyczkowej. Przy czym co czwarty z ankietowanych nie wie, co trzeba zrobić przed podpisaniem umowy. A konsekwencje braku wiedzy mogą być dotkliwe.

Pomyśl, zanim weźmiesz

Instytucje udzielające pożyczek potocznie określa się mianem parabanków. Ich oferty można znaleźć wszędzie – w internecie, w prasie, na słupach ogłoszeniowych. Proponowana pożyczka jest szybka, na atrakcyjnych warunkach (np. bez odsetek), bez sprawdzania zdolności kredytowej (co zawsze ma miejsce w banku). I wiele osób daje się na to skusić.

Powinnaś jednak mieć świadomość, że:

Pożyczka jest droga. Zgodnie z przepisami oprocentowanie nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej, czyli obecnie 10 proc. Nie ma natomiast ograniczenia co do innych kosztów np. prowizji za udzielenie pożyczki i wiele firm to wykorzystuje.

, czyli firma przesunie ci spłatę na później. Tyle że za ten gest "dobrej woli" zapłacisz słoną prowizję. Gdy nie jesteś w stanie spłacać pożyczki, narazisz się na ponaglenia ze strony firmy – wezwania do zapłaty, monity, SMS-y, których koszty ty poniesiesz.

– wezwania do zapłaty, monity, SMS-y, których koszty ty poniesiesz. Możesz mieć problemy z odstąpieniem od umowy. Zgodnie z przepisami masz prawo w ciągu 14 dni wycofać się ze swojej decyzji. Jednak nie wszystkie firmy to respektują, przedłużając procedurę odstąpienia. Pamiętaj, że za czas korzystania z pożyczki będziesz musiała zapłacić odsetki.

Sprawdź firmę

Jeśli mimo wszystko chcesz skorzystać z usług parabanku, najpierw spróbuj go sprawdzić. Jak?

Zajrzyj, czy nie ma jej w rejestrze podmiotów podejrzanych o prowadzenie nielegalnej działalności – www.knf.gov.pl/ostrzezenia/htlm; Sprawdź, czy na firmę nie było skarg do UOKiK. Na stronie www.uokik.gov.pl/rejestr jest rejestr klauzul niedozwolonych. Jeśli w tym katalogu figuruje twoja firma, to znak, że w umowach stosuje niedozwolone prawem zapisy.

Żądaj formularza

Przed podpisaniem umowy powinnaś otrzymać od firmy formularz informacyjny z podanym całkowitym kosztem pożyczki, tzw. rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO). Składają się na nią nie tylko odsetki wynikające z oprocentowania, ale też prowizje, marże i koszty usług dodatkowych (np. ubezpieczenia). Wzór formularza jest jeden i powinien być wypełniany w ten sam sposób – chodzi o to, aby łatwiej ci było porównać oferty dostępne na rynku. Masz także prawo do bezpłatnego projektu umowy.

Warto wiedzieć. Sama też możesz policzyć całkowity koszt pożyczki, korzystając z kalkulatora na stronie www.zanim-podpiszesz.pl.

Pamiętaj! Nie bierz pożyczki z firmy, która żąda od ciebie opłaty przygotowawczej przed podpisaniem umowy, albo nie zgadza się, abyś przejrzała umowę w domu.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

