Będziesz mogła pojechać pociągiem z Polski do Niemiec za darmo. Są pierwsze szczegóły

Młodzi do 27. roku życia będą mogli podróżować za darmo dzięki specjalnemu biletowi. Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni pozwoliłby na bezpłatną podróż do Niemiec oraz powrót do Polski. Na razie trwają rozmowy na ten temat, a sama liczba biletów miałaby być ograniczona. Planowany jest również rozwój infrastruktury kolejowej.