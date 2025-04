Przed podróżą warto sprawdzić, czy mamy ze sobą bilet.

Każdemu może się zdarzyć, że zapomni biletu kolejowego. Niestety zapominalscy nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową, jeśli podczas kontroli wyjdzie na jaw, że nie mają ze sobą ważnego biletu.

Wysokość dodatkowych opłat za jazdę bez biletu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Zgodne z przepisami konduktor może nałożyć na pasażera karę w przypadku przewinień, a jednym z nich jest podróż bez ważnego biletu.

Wysokość kary zależy może wynieść nawet 750 zł. Sporo zależy od terminu uiszczenia opłaty.

Jeśli należności za przejazd wraz z opłatą dodatkową zapłacisz w pociągu, to wysokość opłaty dodatkowej obniżymy o 80 proc. W przeciwnym razie konduktor wystawi ci wezwanie do zapłaty

- wyjaśnia PKP.

W przypadku opłacenia kary w pociągu zapłacimy zatem nie 750, a 150 zł. Jeśli zapłacimy w przeciągu dwóch tygodni, kara zostanie obniżona do 75 proc. czyli kwoty 187,50 zł.

Kupując bilet ulgowy, należy pamiętać o tym, by mieć ze sobą dokumenty uprawniające do ulg, np. legitymacje. W przypadku dokumentów uczniów i studentów należy zwrócić uwagę na ważność legitymacji - jeśli dokument jest nieważny, również zapłacimy karę.

Kara w takim przypadku wyniesie 600 zł. Tu również jest możliwość jej obniżenia w przypadku zapłaty w pociągu.

Opłat za brak biletu najłatwiej uniknąć kupując bilet. Co ważne, nie musimy go drukować. Możemy go również pobrać i zapisać go w telefonie. W urządzeniu możemy mieć również zapisany dowód osobisty i legitymację.

