Świadczenie honorowe dla 100-latków ma być wyższe.

Do tej pory wysokość świadczenia uzależniona była od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni. Jego wysokość nie była waloryzowana, co oznacza, że raz przyznane było do końca życia wypłacane w tej samej wysokości.

Świadczenie było wypłacane co miesiąc w wysokości kwoty obowiązującej w dniu setnych urodzin osoby uprawnionej.

Jest ono również przyznawane z urzędu osobom, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS-u – nie muszą składać wniosku. W przypadku osób otrzymujących świadczenie z innego organu, muszą złożyć wniosek do ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która reguluje wypłacanie tzw. świadczenia honorowego dla 100-latków. Seniorzy dostaną więcej. Od 1 stycznia 2025 roku wysokość świadczenia wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie - czytamy na stronie rządowej.

Kwota ta też ma być corocznie waloryzowana na takich samych zasadach jak zwykłe emerytury.

Ponadto będzie ono przysługiwać wszystkim stulatkom, niezależnie od tego, czy mają prawo do pobierania zwykłej emerytury.

Senior będzie musiał spełnić 2 warunki – być obywatelem Polski i posiadać po ukończeniu 16.roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Polski przez co najmniej 10 lat.

Projekt trafił do Sejmu.

