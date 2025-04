Nie możesz ćwiczyć na stojąco? Ćwicz na siedząco! Proponujemy zestaw ćwiczeń na krześle dla seniorów i nie tylko dla nich. Nie krzyw się, bo taki „krzesełkowy” fitness może być naprawdę fajny i przynosić wymierne korzyści. Naucz swojego seniora wykonywania tych prostych zadań ruchowych, a jeśli sama znajdziesz się w sytuacji, gdy nie będziesz mogła ćwiczyć na stojąco, nie wahaj się i sama sięgnij po te ćwiczenia dla seniorów na krześle. Włącz muzykę i baw się dobrze.

Spis treści:

Ćwiczenia na krześle dla seniorów i nie tylko dla nich to możliwość podjęcia aktywności fizycznej, gdy z różnych względów ćwiczenia na stojąco nie są możliwe:

Nie są tak samo korzystne dla zdrowia i sprawności jak zwykłe ćwiczenia, ale są o niebo lepsze od braku aktywności. Zresztą nie wszystkie ćwiczenia wykonywane na siedząco są gorsze od tych robionych na stojąco. Na przykład górne partie ciała można na krześle wzmacniać tak samo skutecznie. Nieco gorzej jest w przypadku dolnych partii ciała.

Co można robić na krześle:

Jedno z badań naukowych wykazało, że ćwiczenia na krześle dla seniorów mogą być skutecznym sposobem na wzmacnianie mięśni i poprawę sprawności ogólnej, co może przekładać się na sprawniejsze funkcjonowanie w codziennym życiu.

Wykonuj te ćwiczenia 3 razy w tygodniu, a po kilku tygodniach zauważysz korzystne zmiany w samopoczuciu i sprawności. Ćwicz powoli, oddychaj w czasie ćwiczeń. Zamiast hantelek możesz użyć butelek z wodą. Rób wskazaną liczbę powtórzeń i całość powtórz 2-3 razy. Siedząc, utrzymuj proste plecy. Nie rób ćwiczenia, które powoduje ból. Powodzenia!

Marsz na siedząco:

Prostowanie kolan:

Unoszenie nóg z prostowaniem kolan:

Siadanie i wstawanie z krzesła:

Jeśli masz tyle siły, aby wykonać to ćwiczenie, zrób je. Jeśli nie masz siły lub masz zaburzenia równowagi, pomiń. Jeśli zdołasz, zrób 10-12 powtórzeń, wyciągając ręce przed siebie.

Zginanie łokci z prostowaniem rąk w przód:

Unoszenie rąk do boku:

Prostowanie rąk w górę:

Dodatkowe ćwiczenia na górne partie ciała: