14 kwietnia 2018 roku premier Morawiecki zapowiedział ważne zmiany, które ma wprowadzić jego rząd. My skupimy się jednak na dwóch najistotniejszych dla kobiet i rodzin:

Reklama

Przed początkiem każdego roku szkolnego rodzice dostaną po 300 zł na każde dziecko, które chodzi do szkoły.

Jak podkreślał premier, początek roku szkolnego wiąże się z dużymi wydatkami we wszystkich domach, dlatego właśnie program wypłat 300 zł pod koniec wakacji nazwano „Dobry Strat” .

Ponoć wypłaty mają ruszyć jeszcze w tym roku, czyli za ok. 4 miesiące. O wszelkim szczegółach - jak ubiegać się o te środki, będziemy pisać na Polki.pl

Jak podkreślał premier, początek roku szkolnego wiąże się z dużymi wydatkami we wszystkich domach, dlatego właśnie . Ponoć wypłaty mają ruszyć jeszcze w tym roku, czyli za ok. 4 miesiące. O wszelkim szczegółach - jak ubiegać się o te środki, będziemy pisać na Polki.pl Program Mama Plus ma trzy podstawowe założenia.

Pierwszy: najniższe emerytury (dziś jest to ok. 1 tys. zł brutto) dla niepracujących zawodowo matek, które urodzą czwórkę dzieci.

Drugi to premie za „szybkie urodzenie drugiego dziecka".

Trzeci: darmowe leki (wybrane) dla kobiet w ciąży.

Beata Szydło, która dziś jest szefową Komitetu Społecznego Rady Ministrów, zapowiedziała też dodatkowe urlopy wychowawcze, więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach czy udogodnienia dla młodych mam.

Matki rezygnują z pracy przez 500 Plus. Najnowsze dane są alarmujące!

Rzeczniczka rządu, Beata Mazurek, zapewnia, że w budżecie są pieniądze na te wypłaty. Politycy, co oczywiste, różnie oceniają te zapowiedzi. Robert Biedroń na Twiterze napisał, że zamiast wypłacać do ręki, lepiej dać zmieniać prawo tak, by chroniło lepiej kobiety i matki, lepiej naprawdę budować więcej żłobków.

A wy co myślicie o tych zapowiedziach?

Reklama

Polecamy! Kontrowersyjne zmiany w Kodeksie Pracy. Będzie można zwolnić kobietę w ciąży!

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Kto może go stracić?