Opublikowano najnowsze wyniki badań Instytut Badań Strukturalnych na temat zachowania kobiet na rynku pracy przed i po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus. Są one jednoznaczne. Odkąd wprowadzono świadczenie, aktywność zawodowa kobiet zmalała.

Od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku decyzję o wycofaniu się z rynku pracy podjęły 103 tysiące kobiet - informuje "Gazeta Wyborcza", która opublikowała analizę ekspertów z IBS. Zaznaczono, że podana liczba to dolny próg wyliczeń. W badaniu nie uwzględniono kobiet, które mają więcej niż troje dzieci. Nie jest tajemnicą, że właśnie wśród tej grupy aktywność zawodowa jest najniższa.

Kobiety odchodzą z pracy przez 500 plus



Z opublikowanego raportu wynika, że program 500 plus najbardziej wpłynął na decyzje kobiet gorzej wykształconych oraz pochodzących z małych miejscowości (od 20 do 100 tysięcy mieszkańców). Wskazanej grupie kobiety zwykle nie opłaca się podejmować pracy za minimalną pensję. Kiedy stają one przed wyborem pójścia do pracy, co wiąże się z zapewnieniem opieki dziecku, zwykle decydują się pozostać w domu. W tych przypadkach na decyzję o rezygnacji z pracy może wpływać niska jakość opieki nad dziećmi w placówkach publicznych, która również wiąże się z określonymi kosztami - pisze dziennik.

Kobiety, które rezygnują z pracy na rzecz opieki nad dziećmi, w przyszłości mogą mieć kłopot z powrotem na rynek pracy.

Powrót kobiet do pracy będzie z każdym rokiem coraz trudniejszy. Sytuacja na rynku pracy i finanse Funduszu Pracy są na tyle dobre, że aktywizacja kobiet biernych zawodowo powinna uzupełnić program 500 plus

- mówi ekonomistka IBS, Iga Magda na łamach "Gazety Wyborczej".

Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej świadczenie Rodzina 500 plus podbiera obecnie 2,7 mln rodzin.

