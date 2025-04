Chociaż korzystanie z karty kredytowej jest dzisiaj preferowane znacznie częściej, to warto mieć przy sobie też nieco gotówki. Niektórzy decydują się umieścić duże sumy uzbieranych pieniędzy na kontach oszczędnościowych, a inni wolą trzymać je w domu i mieć wszystko pod kontrolą. To jednak łatwa droga do ewentualnej kradzieży. Zwłaszcza, jeżeli trzymamy wszystko w jednym miejscu.

Reklama

Spis treści:

Najważniejsze to aby pamiętać o zasadzie rozproszenia, czyli nie gromadzić wszystkich oszczędności w jednym miejscu. Jeżeli złodziej odnajdzie naszą skrytkę to wszystko przepadnie. Nie zostawiajmy gotówki w kieszeniach marynarki lub kurtki, ponieważ łatwo mogą zostać wrzucone do pralki razem z zawartością. Odradza się też umieszczanie kosztowności w szufladzie z bielizną i pod materacem. To dobrze znane kryjówki, które włamywacz przepatrzy w pierwszej kolejności. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, warto zainwestować w sejf opatrzony specjalnym kodem, który znasz tylko i wyłącznie ty.

Duży plik banknotów warto umieścić w przedmiocie codziennego użytku, który raczej nie zainteresuje potencjalnego rabusia. Takim pomysłem są np. szczelnie zamknięte pudełka na żywność. Można też wypróbować sztuczkę z kopertą, czyli włożyć do środka pieniądze i przykleić ją w mało dostępnym miejscu, na przykład za regałem albo lodówką.

Trzeci sposób na ukrycie gotówki to rośliny doniczkowe. W tym celu może posłużyć nam niewielki słoiczek, do którego włożymy wartościowe rzeczy, a następnie zostanie on zakopany w ziemi. W przypadku papierowych banknotów wystarczy umieścić je na podstawce i zakryć ciężką doniczką. Tylko nie zapominajmy o tym, aby wyjąć je w odpowiednim momencie i nie zamoczyć swojego dobytku wodą z konewki.

Reklama

Czytaj także:

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem na wakacje?

Często płacisz kartą? Uważaj, możesz zapłacić dodatkową opłatę i nawet o tym nie wiedzieć

Zastrzegłeś swój PESEL? Nie zawsze uchroni cię to przed stratą pieniędzy, jest pewna luka