Odpowiedzią na ten problem jest edukacja. Eksperci i dentyści zauważają, że większości problemów dentystycznych można zapobiec, a nawet je cofnąć, dzięki codziennym dobrym nawykom higieny jamy ustnej. Kampania „Zdrowe nawyki to zdrowe uśmiechy” powstała właśnie po to, aby podkreślić, jak ogromny wpływ na zdrowie jamy ustnej – a w konsekwencji na zdrowie ogólne – mają codzienne, proste nawyki. Inicjatywę wspiera ambasadorka marki Oral-B, utytułowana tenisistka Iga Świątek, która doskonale zna moc konsekwencji i właściwych rutyn, a także jej siostra lek. dent. Agata Świątek oraz prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

„Na korcie nauczyłam się, że wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków. Na co dzień dbam o podstawy: solidny sen, odpowiednie nawodnienie, zbilansowane posiłki i regenerację między treningami, ale także o zdrowie jamy ustnej. Moja siostra jest dentystką i często przypomina, że zdrowe zęby i dziąsła wpływają na ogólne zdrowie, które dla mnie – jako sportowca – jest niezwykle ważne. W kwestii zdrowia nigdy nie chodzę na skróty, dlatego m.in. zamieniłam szczoteczkę manualną na Oral-B iO. Zdrowe nawyki dają spokój, a przy okazji więcej powodów do uśmiechu” – powiedziała Iga Świątek, ambasadorka marki Oral-B.

Dlaczego nawyki decydują o zdrowiu jamy ustnej

Oral-B oraz PTS zachęcają do korzystania najlepszych praktyk w zakresie zdrowia jamy ustnej: elektrycznych szczoteczek z okrągłą główką, szczotkowania zębów dwa razy dziennie przez co najmniej dwie minuty, regularnej wymiany końcówek szczoteczek co trzy miesiące (zgodnie z rekomendacją PTS) oraz stosowania past z fluorkiem cyny. Taki zestaw drobnych nawyków, nastawionych na dokładne usuwanie płytki nazębnej na co dzień, realnie ogranicza ryzyko próchnicy, zapaleń dziąseł i innych problemów stomatologicznych, a tym samym – wspiera zdrowie ogólne.

„W gabinecie widzę to bardzo wyraźnie: regularność jest najważniejsza. Mówi się, że dentyści po zajrzeniu do jamy ustnej pacjenta są w stanie wyczytać wiele na temat jego ogólnego stanu zdrowia i nawyków. Pamiętajmy, że codzienna higiena jest dużo bardziej skuteczna niż doraźna wizyta u stomatologa. Wiem, że wszyscy żyjemy w pędzie, dlatego tak mocno stawiam na prostą rutynę i sprawdzone rozwiązania – w tym technologię iO, która może usuwać nawet do 100% więcej płytki bakteryjnej w porównaniu ze standardową szczoteczką manualną” – podkreśliła lek. dent. Agata Świątek.

Eksperci kampanii akcentują fakt, że płytka nazębna jest punktem wyjścia do większości problemów w jamie ustnej – od próchnicy po stany zapalne dziąseł.

„Z perspektywy lekarza najważniejsze jest połączenie prawidłowej techniki z mądrym doborem narzędzi. Codzienne, dokładne usuwanie płytki i utrudnianie jej ponownego odkładania się to najskuteczniejsza profilaktyka domowa. W tym kontekście technologia ma znaczenie praktyczne: timer w szczoteczce iO prowadzi użytkownika przez pełne dwie minuty, czujnik nacisku uczy delikatności, a okrągła główka z mikrowibracjami obejmuje każdy ząb z osobna, ułatwiając dotarcie do trudno dostępnych miejsc, zwłaszcza po stronie językowej dolnych siekaczy. Nie bez znaczenia jest również pasta – warto wybierać taką z fluorkiem cyny. Tworzy on mikrocienką osłonę, która chroni zęby przed kwasami i hamuje wytwarzanie płytki nazębnej. Pomaga zapobiegać ubytkom, utrzymuje dziąsła w zdrowym stanie oraz chroni przed nadwrażliwością i nieświeżym oddechem” – skomentowała prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

Fluorek cyny zawierają pasty do zębów z serii Oral-B Pro Science Advanced i Oral-B Pro-Expert, które wykazują korzystne działanie kontrolujące wzrost płytki bakteryjnej oraz wspierające kondycję zębów i dziąseł.

„Uśmiech przede wszystkim powinien być zdrowy, ale dla wielu osób to również kwestia estetyki. Pacjenci często pytają, czy można w bezpieczny sposób wybielać zęby w domu. Odpowiedź brzmi: można, jeśli pasta nie ściera szkliwa, tylko usuwa przebarwienia w inny sposób, godny rekomendacji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Obecnie jedyną pastą wybielająca rekomendowaną przez PTS jest Oral-B 3D White Clinical. Przebarwienia przylegają do zęba jak magnes, a formuła IONIC nowej pasty chelatuje barwne związki, rozbijając to magnetyczne połączenie i usuwając przebarwienia z powierzchni zęba. Dodatkowo polifosforany zabezpieczają oczyszczony obszar przed przyszłymi przebarwieniami, dzięki czemu efekt pozostaje z nami na dłużej, a pasta jest przeznaczona do codziennego stosowania” – dodała prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

Szczoteczka Oral-B iO i pasta Oral-B 3D White Clinical tworzą duet, który łączy skuteczność z bezpieczeństwem codziennego użycia i dobrze wpisuje się w potrzeby pacjentów, zapewniając zarówno zdrowsze dziąsła, jak i bielszy uśmiech.

Co dalej?

„Wierzymy, że Iga Świątek to idealna Ambasadorka, która pomoże budować wysoką świadomość wśród Polaków na temat tego, jak ważne jest dbanie o higienę jamy ustnej. Do kampanii dołączyła także jej siostra, lekarz dentysta Agata Świątek, oraz Prezydent PTS, prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak. Wierzymy, że wspólnie stworzyliśmy zespół, który będzie skutecznie edukował społeczeństwo na temat kluczowej roli zdrowych nawyków dla trwałego zdrowia jamy ustnej” – powiedział Nikolai Holst Hartwig, Brand Director Oral Care na Europę Środkową w Procter & Gamble.

W kolejnych miesiącach kampania będzie rozwijana w kanałach własnych partnerów

i w mediach. Na stronie oralb.pl/zdrowe-nawyki-to-zdrowe-usmiechy już teraz dostępne krótkie filmy edukacyjne z lek. dent. Agatą Świątek oraz prof. dr hab. n. med. Marzeną Dominiak, które w przystępny sposób omawiają kluczowe elementy domowej profilaktyki – od czasu szczotkowania, przez technikę i delikatność nacisku, po dobór pasty i regularną wymianę końcówki. Wszystko po to, by prosta rutyna i mądre narzędzia tworzyły duet łączący zdrowie, komfort i skuteczność.

