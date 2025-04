Zuo Corp+ to marka, którą stworzył Bartek Michalec i Łukasz Laskowski. Jest to projekt, który od lat wzbudza wiele pozytywnych emocji. A ostatnia sesja wizerunkowa brandu na rok 2016 pobił wszystkie poprzednie. A my z ogromną przyjemnością prezentujemy kilka wcześniej niepublikowanych fotografii. Specjalnie dla was :)

Reklama

Zuo Corp + kolekcja na 2016 rok

Najnowsze projekty są powrotem do korzeni Zuo Corp+, czyli nowoczesnego designu z architektonicznym detalem, konkurującego z zagranicznymi markami sieciowymi. Całość utrzymana jest w duchu gender – free. Dżinsowe kurtki, spodnie, bawełniane bluzy z nadrukami, koszulki i płaszcze zostały zaprojektowane z myślą o osobach, które swoim stylem chcą uwolnić się od kulturowej kategorii płci, a nawet zerwać ze stereotypowym podziałem ubioru.

fot. Adam Pluciński

Oficjalnej premierze kolekcji kolekcji na rok 2016 towarzyszy kampania wizerunkowa autorstwa jednego z ulubionych fotografów branży - Adama Plucińskiego. Możemy w niej zobaczyć Orinę Krajewską, aktorkę i córkę Małgorzaty Braunek, muzę duetu ZUO CORP+. Obok niej na zdjęcia można podziwiać gwiazdę kontrowersyjnego filmu ,,MODELKA” Charlotte Tomaszewską oraz wieloletnich przyjaciół i znajomych marki, wspieranych przez modeli i modelki, z czołowych polskich agencji.

Ponadto wszystkie ubrania marki odszywane są w naszym kraju z włoskich i japońskich tkanin. A z założenia nie są dedykowane konkretnej porze roku, ani okazji. Co wy na to?

Reklama

Więcej modnych propozycji na nowy sezon:

WOW! To świetna alternatywa dla sukienki 5 modnych nowości, które chcemy mieć Kochamy to! Hity z sieciówek do 100 zł