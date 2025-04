Kombinezon to świetne wyjście dla zabieganych kobiet, które nie do końca wiedzą jak kompletować swoją codzienną garderobę. Jednak trzeba pamiętać, że ten ponadczasowy strój, który jest wygodnym połączeniem spodni i bluzki, jest również bezwzględny dla figury. Niestety uwydatnia, jest wszystkie mankamenty. Aby dobrze w nim wyglądać, trzeba wiedzieć jak go nosić!

Kombinezony stały się w ostatnich latach bardzo popularnym elementem damskiej garderoby. Obecnie w kolekcjach znanych marek znajdziecie bardzo duży wybór różnych modeli. Możecie wybierać między takimi z długimi lub krótkimi nogawkami, eleganckie lub w sportowym stylu, gładkimi lub wzorzystymi. Jesteśmy przekonane, że każdej z was uda się znaleźć coś dla siebie. Nam bardzo podobają się kombinezony, które wypatrzyłyśmy wśród propozycji marki New Look. Mają ciekawe kroje i przystępne ceny!

Nie ma co ukrywać, że najlepiej wyglądają w nim kobiety o nienagannej figurze, a do tego wysokie. Dlaczego tak jest? Kombinezon niestety skraca sylwetkę. Dlatego, jeżeli nie możecie pochwalić się nogami do nieba, noście go z butami na obcasie. Jeżeli macie wystający brzuszek noście luźniejsze modele (najlepiej w sportowym stylu).

Wiosenne hity z sieciówek do 100 zł

Seksowne mini z aktualnych kolekcji!

Nasz hit! 17 dżinsowych kurtek na wiosnę

1 z 22 Czerwony kombinezon Zara, cena, ok. 239 zł

2 z 22 Zielony kombinezon H&M, cena, ok. 149,90 zł

3 z 22 Szary kombinezon H&M, cena, ok. 199 zł

4 z 22 Kombinezon w paski New Look, cena, ok. 115 zł

5 z 22 Granatowy kombinezon Zara, cena, ok. 199 zł

6 z 22 Szary kombinezon Topshop, cena, ok. 450 zł

7 z 22 Biały kombinezon New Look, cena, ok. 125 zł

8 z 22 Czerwony kombinezon Zara, cena, ok. 239 zł

9 z 22 Wzorzysty kombinezon Mango, cena, ok. 289 zł

10 z 22 Granatowy kombinezon z koralikami Mango, cena, ok. 499,90 zł

11 z 22 Szary kombinezon Topshop, cena, ok. 345 zł

12 z 22 Czerwony kombinezon Mango, cena, ok. 299,99 zł

13 z 22 Beżowo-czarny kombinezon New Look, cena, ok. 150 zł

14 z 22 Szary kombinezon Mango, cena, ok. 269,90 zł

15 z 22 Zielony kombinezon New Look, cena, ok. 100 zł

16 z 22 Wzorzysty kombinezon Mango, cena, ok. 229,90 zł

17 z 22 Szary kombinezon New Look, cena, ok. 125 zł

18 z 22 Czarny kombinezon H&M, cena, ok. 199 zł

19 z 22 Czarny kombinezon Mango, cena, ok. 269,90 zł

20 z 22 Beżowy kombinezon New Look, cena, ok. 150 zł

21 z 22 Czarno-biały kombinezon New Look, cena, ok. 170 zł