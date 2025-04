Nie wiemy jak wy, ale nam często jest szkoda wydać większą sumę na ubrania, które w następnym sezonie zapewne nie będą modne. Dlatego staramy się wyszukiwać w sieciówkach rzeczy, które dobrze wyglądają i nie kosztują dużo. Oczywiście wymaga to przemyślanych decyzji i zajmuje więcej czasu, ale jaką mamy satysfakcję, gdy ktoś pochwali nasz strój, a my mamy w głowie sumę, którą za niego zapłaciłyśmy.

Wolicie mieć w szafie 15 sukienek kupionych za mniejsze pieniądze, czy 3, na które wydałyście fortunę? My wybieramy tę pierwszą opcję! Dlatego właśnie znalazłyśmy dla was aż 27 rzeczy z najnowszych kolekcji znanych marek, których cena nie przekracza 100 zł.

My chcemy mieć w swojej szafie zwiewne topy na cienkich ramiączkach i espadryle w marynarskim stylu! Podobają się nam również eleganckie, granatowe spodnie w kant. Do nich będą pasowały czarne buty bez pięty i biała koszula z rękawami 3/4. Jeżeli będzie chłodno, zestaw uzupełnimy czerwonym kardiganem. Świetna stylizacja w przystępnej cenie? To lubimy!

1 z 27 Wzorzyste spodnie H&M, cena, ok. 59,90 zł

2 z 27 Czarna sukienka H&M, cena, ok. 79,90 zł

3 z 27 Bluza z naszywkami Mohito, cena, ok. 79,99 zł

4 z 27 Czerwona sukienka Mango, cena, ok. 99,90 zł

5 z 27 Czarne baleriny Mango, cena, ok. 89,90 zł

6 z 27 Czerwony kardigan Zara, cena, ok. 69,90 zł

7 z 27 Espadryle w paski H&M, cena, ok. 99,90 zł

8 z 27 Szare dżinsy Mango, cena, ok. 89,90 zł

9 z 27 Czarne buty bez pięty H&M, cena, ok. 79,90 zł

10 z 27 Pomarańczowa sukienka New Look, cena, ok. 80 zł

11 z 27 Okulary przeciwsłoneczne H&M, cena, ok. 29,90 zł

12 z 27 Brzoskwiniowa bluzka Zara, cena, ok. 99,90 zł

13 z 27 Granatowe spodnie H&M, cena, ok. 99,90 zł

14 z 27 Błękitne trampki Sinsay, cena, ok. 49,99 zł

15 z 27 Spódnica w kratkę Mohito, cena, ok. 79,99 zł

16 z 27 Czerwona spódnica Zara, cena, ok. 99,90 zł

17 z 27 Pudrowo różowy top H&M, cena, ok. 59,90 zł

18 z 27 Czarny top H&M, cena, ok. 79,90 zł

19 z 27 Kolorowy t-shirt New Look, cena, ok. 89 zł

20 z 27 Brązowy top New Look, cena, ok. 60 zł

21 z 27 Wzorzyste szorty H&M, cena, ok. 99 zł

22 z 27 Czarna bluza New Look, cena, ok. 85 zł

23 z 27 Czarna torebka na ramię Mango, cena, ok. 69,90 zł

24 z 27 Czarna bluzka New Look, cena, ok. 45 zł

25 z 27 Zamszowe sandały H&M, cena, ok. 79,90 zł

26 z 27 Czarna sukienka Mango, cena, ok, 89,90 zł