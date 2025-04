Nawet na plaży chcemy wyglądać modnie i stylowo! Dlatego przed wyjazdem na urlop warto pomyśleć również o plażowych stylizacjach. Doskonałym pomysłem są zwiewne sukienki i kombinezony z krótkimi nogawkami - to nie tylko wygodne, ale i bardzo modne rozwiązanie. Do tego jeszcze wygodne klapki lub materiałowe espadryle i wakacyjny look gotowy. Nie możecie zapomnieć oczywiście o stroju kąpielowym, który zatuszuje mankamenty sylwetki, a wydobędzie z niej to co najładniejsze.

Warto pamiętać również o stylowych dodatkach! Najważniejsze są oczywiście okulary przeciwsłoneczne i efektowny słomkowy kapelusz, który ochroni głowę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Plażowy ręcznik, olejek do opalania i ciekawą książkę możecie spakować do fantazyjnego koszyka lub pojemnej i praktycznej torby plażowej. Co wy na to?



