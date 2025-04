Niestety lato w tym roku nas nie rozpieszcza, ale w cieplejsze dni mimo wszystko warto pokazać nogi i wybrać kobiece szorty. Już jakiś czas temu namawiałyśmy was do noszenia spodenek z wysoką talią, a dziś przekonujemy was do modeli zdobionych kolorowymi wzorami.

W tym sezonie na sklepowych półkach dominują szorty zdobione kwiatowymi i etnicznymi motywami. Możecie wybierać również między fasonami wykonanymi z delikatnych lejących się materiałów - doskonale sprawdzą się w czasie upałów i modeli ze sztywniejszych tkanin, które będą odpowiednie do eleganckich stylizacji.

Spodenki zdobione kolorowymi deseniami najlepiej wyglądają z gładkimi topami i delikatnymi sandałkami na płaskiej podeszwie lub koturnie. W chłodniejsze dni łącz je z grubymi swetrami zakładanymi przez głowę lub zapinanymi na guziki. Do tego koniecznie dobierz masywne motocyklowe botki. Dzięki temu uzyskasz fantastyczną casualową stylizację, które doskonale sprawdzi się podczas letniego koncertu na świeżym powietrzu lub grilla u znajomych.

Jeżeli lubicie bawić się modą łączcie wzory - spodenki z kwiatowym motywem XXL i topem zdobionym drobną łączką będzie wyglądał fenomenalnie. Równie dobrym połączeniem będą paski poziome i pionowe. A co powiecie na total look? Naszym zdaniem to strzał w 10-tkę.

/ONS.pl/kolaż polki.pl/

Przecież żaden inny element garderoby nie wyeksponuje tak zgrabnych nóg! We wzorzystych szortach zakochała się m.in. Paulina Sykut, Taylor Swift, Marcelina Zawadzka i Katarzyna Sokołowska. Każda z pań stylizuje je inaczej, ale każda na swój niepowtarzalny i wyjątkowy sposób. Jednak nam najbardziej podoba się look Pauliny Sykut, który jest połączeniem wyrafinowanej elegancji i niewymuszonego luzu.

1 z 22 Wzorzyste szorty River Island, cena, ok. 150 zł

2 z 22 Wzorzyste szorty Topshop, cena, ok. 175 zł

3 z 22 Wzorzyste szorty New Look, cena, ok. 90 zł

4 z 22 Wzorzyste szorty Topshop, cena, ok. 120 zł

5 z 22 Wzorzyste szorty New Look, cena, ok. 65 zł

6 z 22 Wzorzyste szorty H&M, cena, ok. 39,90 zł

7 z 22 Wzorzyste szorty H&M, cena, ok. 79,90 zł

8 z 22 Wzorzyste szorty Top Secret, cena, ok. 69,99 zł

9 z 22 Wzorzyste szorty Topshop, cena, ok. 160 zł

10 z 22 Wzorzyste szorty Zara, cena, ok. 119 zł

11 z 22 Wzorzyste szorty River Island, cena, ok. 140 zł

12 z 22 Wzorzyste szorty Zara, cena, ok. 129 zł

13 z 22 Wzorzyste szorty River Island, cena, ok. 140 zł

14 z 22 Wzorzyste szorty New Look, cena, ok. 75 zł

15 z 22 Wzorzyste szorty H&M, cena, ok. 39,90 zł

16 z 22 Wzorzyste szorty New Look, cena, ok. 75 zł

17 z 22 Wzorzyste szorty H&M, cena, ok. 79,90 zł

18 z 22 Wzorzyste szorty New Look, cena, ok. 120 zł

19 z 22 Wzorzyste szorty H&M, cena, ok. 59,90 zł

20 z 22 Wzorzyste szorty River Island, cena, ok. 150 zł

21 z 22 Wzorzyste szorty Topshop, cena, ok. 225 zł