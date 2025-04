ubrania i dodatki w owoce

Lato i wakacje to czas kiedy możemy puścić wodzę fantazji i pozwolić sobie na więcej szaleństwa niż zazwyczaj. Tym razem proponujemy wam owocowy trend, który kolejny sezon z rzędu powraca do popularnych sklepów. Mamy przecież kwiaty, egzotyczne wzory, grochy i paski, które nam się nie nudzą od lat. Dlaczego zatem do swojej garderoby nie wprowadzić czegoś nowego?

Nieważne czy jest to arbuz, banan, czy cytrusy - wzór owocowy jest zabawny i świetnie sprawdzi się latem 2015. Możesz go nosić jako nadruk na koszulce lub całościowy print na seksownym kombinezonie. W naszej galerii znajdziecie również mnóstwo dodatków, takich jako kolczyki, torebki czy okulary, które doskonale rozweselą tegoroczne plażowanie.

Motyw owoców można było oglądać m.in. na pokazie Au Jour le Jour w Paryżu a także wielu innych wybiegach. Jeśli chce się skusić na tego typu gadżety zajrzyjcie m.in. do sklepów: F&F, New Look, Topshop, River Island, Claire's a także do Calzedonii gdzie znajdziecie seksowne bikini ten jakże uroczy print. Skusicie się w tym roku na owocowe szaleństwo?

Top 5 - must have na tegoroczne lato

1 z 17 Kombinezon F&F, cena ok. 49 zł

2 z 17 Strój kąpileowy w banany, cena ok. 65 zł

3 z 17 Torebka ananas New Look, cena ok. 29 zł

4 z 17 Strój kąpielowy w owoce Calzedonia, cena ok. 200 zł

5 z 17

6 z 17 Kapcie w truskawki F&F, cena ok. 29 zł

7 z 17 Torebka banany New Look, cena ok. 29 zł

8 z 17

9 z 17 Torebka arbuz New Look, cena ok. 29 zł

10 z 17 T-shirt w bananem River Island, cena ok. 65 zł

11 z 17 Torebka pomarańcza New Look, cena ok. 29 zł

12 z 17 Strój kąpielowy w owoce Calzedonia, cena ok. 200 zł

13 z 17 Skarpety w owoce River Island, cena ok. 65 zł

14 z 17

15 z 17

16 z 17 Torebka truskawka New Look, cena ok. 29 zł