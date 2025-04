Jeśli dostałyśmy zaproszenie na uroczystości związane z przyjęciem pierwszej komunii świętej, powinnyśmy przemyśleć dokładnie to, w jakiej sukience wybierzemy się na takie przyjęcie. To bardzo elegancka uroczystość, dlatego nasz strój powinien być odpowiedni. Pamiętajmy, że do kościoła nie należy zakładać sukienek odkrywających ramiona i kolana. Niektórych wiernych mogą także urazić głębokie dekolty, bardzo obcisłe stroje czy szeroko wycięte plecy w kreacji. Zadbajmy też o to, by nasz strój był możliwie jak najbardziej jednolity i pozbawiony jaskrawych kolorów czy wulgarnych dodatków.

Elegancka sukienka na komunię midi

Jeśli zależy nam na tym, by w dniu komunii wyglądać naprawdę elegancko, postawmy na bardzo proste sukienki midi. Mogą to być na przykład sukienki kopertowe, ołówkowe lub te w kształcie litery A. W elegancji zawsze wygrywa prostota, dlatego szukając idealnego stroju, odpuśćmy krzykliwe wzory i niecodzienne formy.

Taką klasyczna sukienka nie wyjdzie szybko z mody i z pewnością użyjemy jej jeszcze wiele razy. Warto na to zwracać uwagę, by nie kupować ubrania, które będzie nam służyło jedynie przez kilka godzin, a następnie będzie wisiało w szafie przez parę lat.

Sukienki na komunię dla mamy - szmizjerki lub midi

Sukienka na komunie dla mamy powinna być także bardzo elegancka i prosta. Świetnie sprawdzą się na przykład sukienki midi z rozkloszowanym dołem i elastyczną gumką w talii. W takiej kreacji możemy liczyć na dużo większą wygodę niż na przykład w sukienkach ołówkowych, które mogą krępować ruchy.

Swoją rolę spełnią także sukienki szmizjerki lub sukienki o długości 7/8. Zawsze warto jednak przemyśleć, czy sukienka nie ma zbyt wakacyjnego lub casualowego charakteru.

Modne sukienki na komunię - ze stójką i bufiastymi rękawami

Jeśli chcemy nieco odejść od klasycznej elegancji, możemy poszukać sukienek, które mają ciekawe kroje. Może to być na przykład ciekawa stójka lub inny dekoracyjny element przy szyi. Możemy też postawić na bufiaste rękawy, które są w trendach lata 2021 i już wielokrotnie pojawiały się w stylizacjach najmodniejszych gwiazd. Elegancko i bardzo intrygująco jednocześnie wyglądają też dzianinowe, dopasowane sukienki przewiązane w talii pasem.

Mamy nadzieję, że tegoroczne uroczystości komunijne będą udane!

