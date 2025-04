Najlepiej, gdy o świece do Pierwszej Komunii zadba katecheta we współpracy z rodzicami. Powinna być biała i posiadać okapnik. Dobrze jednak, jeśli jest to świeca z Chrztu Św.

Reklama

Jaką świecę do Komunii wybrać

Świece powinny być jednakowe dla każdego dziecka. Pamiątki są stopniowo święcone, zazwyczaj w ciągu roku przygotowań do Pierwszej Komunii, a następnie wręczane dzieciom. Kolejność święcenia jest zależna od danej diecezji.

Podczas chrztu oraz Komunii kapłan używa tzw. gromnic. Są to duże woskowe świece, często żółtego lub białego koloru, ozdobione obrazkami przedstawiającymi motywy religijne. Mniejsze, parafinowe świece przystępujący do Komunii mają ze sobą. Są białe i wąskie, często przyozdobione kryzą, czyli tzw. stroikiem, który może przyjmować najróżniejsze formy (od kokardki czy kwiatuszka do symboli eucharystycznych). Często pojawia się na świecach symbol kielicha i winnego grona.

Jakie znaczenie ma świeca komunijna?

Świece komunijne często są tymi samymi, które otrzymuje się podczas chrztu, stąd symboliczne ich użycie właśnie w tej części ceremonii.

Oprócz świec używanych podczas ceremonii przez dzieci, tzw. ministranci światła zapalają świece na ołtarzu, a potem przenoszą je w świecznikach w procesji, by następnie znów postawić je na ołtarzu. Światło świecy symbolizuje w liturgii działanie Chrystusa, który wedle słów Biblii jest tożsamy ze światłością. Światło świecy oznacza też światło wiary, gdyż o płomień zapalony od paschału – symbolu zmartwychwstałego Chrystusa – trzeba dbać w podobny sposób.

Wszystkie przedmioty używane podczas Komunii mogą towarzyszyć dziecku przez następne lata:

Obrazek podpisany przez proboszcza z pieczątką parafii będzie pamiątką przystąpienia do Pierwszej Komunii,

z pieczątką parafii będzie pamiątką przystąpienia do Pierwszej Komunii, Różaniec - może posłużyć w modlitwie,

może posłużyć w modlitwie, Świeca - nie zmienia swojego szczególnie symbolicznego znaczenia.

Świecę wierni otrzymują w kościele trzy razy w życiu:

podczas Chrztu,

Pierwszej Komunii Świętej,

podczas Bierzmowania.

Artykuł pierwotnie opublikowany 11.03.2009.

Reklama

Czytaj też: Przyjęcie komunijne - jak je przygotowaćPrzystawki na Pierwszą KomunięW jakim wieku przystępuje się do Komunii Św.