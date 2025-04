Od twojego podejścia do rozmowy i wiedzy będzie zależało, jak wytłumaczysz dziecku, co to jest Komunia Święta. Nie bagatelizuj tematu - katechezy i spotkania przedkomunijne nie zastąpią rozmowy z rodzicem na temat tego przełomowego wydarzenia.

Jak wytłumaczyć dziecku, czym jest Komunia



Pomimo spotkań przygotowawczych dziecko nie do końca rozumie, czym tak naprawdę jest Komunia Święta. Najlepiej, jeśli przygotujesz sobie odpowiedź lub sama zachęcisz dziecko do rozmowy. Pamiętaj, że przyjęcie Eucharystii po raz pierwszy jest dla dziecka stresującym i wielkim wydarzeniem, które zapamięta do końca życia. Jeśli oczekujecie tego przełomowego dnia, opowiedz mu w prostych słowach, czym jest Komunia oraz opisz co się wydarzy podczas tej uroczystości.

Nie zbywaj dziecka! Oto przykładowy tekst odpowiedzi na pytanie, co to jest Komunia:

Komunia Święta to twoje wielkie święto. Tego dnia pierwszy raz przyjmiesz do swojego serca Pana Jezusa pod postacią Eucharystii, czyli białego krągłego opłatka, który w czasie uroczystej Mszy zostaje uświęcony i zamienia się w ciało Chrystusa tak, jak podczas Ostatniej Wieczerzy (tu podsuń zdjęcie obrazu). Bardzo ważne jest, byś naprawdę w to uwierzyła/uwierzył i poczuła/poczuł w sercu. Pierwsza Komunia Święta jest przede wszystkim uroczystym i świadomym przyjęciem hostii przez odwołanie się do chleba, którym dzielili się apostołowie w noc poprzedzającą schwytanie Chrystusa. Przyjęcie sakramentu stawia cię w gronie tych, którzy mogą doświadczyć łaski, a tym samym obcować z Bogiem. Cały sens komunii to radość ze spotkania z Jezusem, możliwość po raz pierwszy przyjęcia go do serca, bo ta uroczystość właśnie takie ma znaczenie.

Jak wygląda Pierwsza Komunia Święta?

Dziecko może dopytywać o przebieg uroczystości, który zazwyczaj jest omawiany kilka tygodni lub dni przed datą Mszy. Możesz nakreślić mu następujący plan wydarzeń:

przywitanie dzieci przed kościołem przez księdza,

zbiorowe błogosławieństwo dzieci przez rodziców,

pokropienie wodą święconą,

uroczyste wejście i rozpoczęcie mszy,

odczytanie czytań i wykonanie przypisanego śpiewu przez dzieci lub ich rodziców,

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (uczestniczą w tym wszyscy) - dzieci trzymają wtedy zapaloną świecę.

modlitwa wiernych (najczęściej przez dzieci)

przyniesienie darów ofiarnych przez dzieci,

przyjęcie Eucharystii,

pieśń dziękczynna,

życzenia i błogosławieństwo,

wyjście z kościoła,

ew. zdjęcia.

Co oznacza słowo „komunia”?

Jeśli dziecko zapyta o znaczenie słowa komunia, możesz mieć pod ręką definicję. Etymologia słowa komunia pochodzi od greckiego „communio”, czyli wspólnota. W religii katolickiej kojarzone jest z Ostatnią Wieczerzą – symbolicznym dzieleniem się „ciałem” i „krwią” Chrystusa.

Co to jest wczesna Komunia Święta?

Jak wytłumaczyć dziecku, że ktoś np. w rodzinie przyjął komunię w młodszym wieku, niż ono? Idea wprowadzenia wczesnej Komunii Świętej pojawiła się w Polsce w latach 60. XX wieku. Zwolennikiem tego typu rozwiązań był m.in. Jan Paweł II.

Wczesna Komunia pozwala na przyjęcie Eucharystii dzieciom niebędącym w wieku komunijnym. Dzieje się tak najczęściej, gdy między rodzeństwem różnica wieku nie jest duża (rok), a rodzice chcą, by ich pociechy przyjęły sakrament Eucharystii w tym samym czasie.

Wczesna Komunia to obudzenie w małym człowieku istoty wiary oraz jej znaczenia w naszym życiu, ułatwi mu podejmowanie decyzji w przyszłości. Rozumieją wagę i moc łaski dostępną każdemu wiernemu. Uczą się budować wspólnotę chrześcijańską, a także czerpać z religii siłę, tak potrzebną do życia.

Czy dzieci niepełnosprawne mogą przystąpić do Komunii

Czwarty Synod Archidiecezji Warszawskiej o katechizacji zachęca, aby dzieci niepełnosprawne mogły przystępować do sakramentów razem z młodzieżą pełnosprawną. Nad postawą religijną osoby niepełnosprawnej umysłowo pracuje się poprzez zachęcanie do modlitwy. Z początku niezrozumiale czasem wypowiadane formuły z czasem nabierają znaczenia. Cierpliwe powtarzanie sekwencji słów uczy wytrwałości w modlitwie. Istotna jest tutaj postawa rodziców, ich żywy przykład.

Modlitwa nie polega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bardzo kochać – św. Teresa z Ávila.

Najważniejsze jest pewne rozgraniczenie – religijność nie jest licznikiem przeczytanych książek, ale działaniem w świetle wiary. Warto opowiadać dziecku historie biblijne, pokazywać sztuki teatralne o tematyce religijnej, np. jasełka. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają większe potrzeby poczucia obecności, miłości, ciepła.

Czym jest Komunia Święta - wytłumaczenie dla niewierzących

Rozmowa o Komunii Świętej z dzieckiem, które do niej nie przystąpi jak większość kolegów i koleżanek z klasy, jest nie lada wyzwaniem oraz gimnastyką językową i emocjonalną. Rodzice często zastanawiają się, co zaproponować dziecku zamiast Komunii Świętej, która dla rówieśników jest świętem okraszonym prezentami, a oni są w centrum uwagi. Wyzwaniem podobnego kalibru jest znalezienie sposobu, jak wytłumaczyć dziecku czym jest biały tydzień, jeśli ono samo w nim nie uczestniczy. Co warto zrobić?

Zapytaj dziecko co czuje w związku z Komunią Świętą kolegów i koleżanek i czy jest ciekawe, co to za wydarzenie. Jeśli tak, opisz mu swoimi słowami swoje wspomnienia, jeśli przystąpiłaś do Komunii lub posiłkuj się suchymi informacjami.

kolegów i koleżanek i czy jest ciekawe, co to za wydarzenie. Jeśli tak, opisz mu swoimi słowami swoje wspomnienia, jeśli przystąpiłaś do Komunii lub posiłkuj się suchymi informacjami. Pamiętaj, by nie wdrażać elementu oceny - nie mów, że ta uroczystość jest głupia, bezzasadna czy nieważna. To sprzeczne z tym, co dziecko może usłyszeć od 30 rówieśników, więc efekt takiego wyznania może być straszny w skutkach.

- nie mów, że ta uroczystość jest głupia, bezzasadna czy nieważna. To sprzeczne z tym, co dziecko może usłyszeć od 30 rówieśników, więc efekt takiego wyznania może być straszny w skutkach. Odwołaj się do tradycji, kultury i Biblii - opowiedz o wierze chrześcijańskiej obrazkowo lub słownie. Możliwe, że dziecko będzie bardzo zainteresowane i w efekcie będzie miało większą wiedzę, niż jego rówieśnicy.

- opowiedz o wierze chrześcijańskiej obrazkowo lub słownie. Możliwe, że dziecko będzie bardzo zainteresowane i w efekcie będzie miało większą wiedzę, niż jego rówieśnicy. Zorganizuj w dniu Komunii Świętej (najlepiej w tygodniu następującym po niej) wycieczkę. Może to być wyjazd wypoczynkowy lub rekreacyjny, np. do parku rozrywki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.04.2011.

