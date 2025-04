Zawsze wydaje się nam, że to faceci powinny uczyć się stylu od nas. Przecież to kobiety wiedzą więcej na temat mody i lepiej orientują się w najnowszych trendach. Okazuje się, że współcześni faceci doskonale zdają sobie sprawę jak wyglądać dobrze i stylowo. Mimo że mają w szafie mało ubrań są w stanie skompletować zestaw na każdą okazję. Jak oni to robią? Zobaczcie, czego możemy się od nich nauczyć!

Reklama

1. Inwestuj w kluczowe elementy



Mężczyźni zazwyczaj ubierają się w "mundur" - dobrze skrojone spodnie, koszula, marynarka i buty to podstawa. W tym zbiorze nie ma miejsca na odstające od wzorca wzorzystych koszule, źle dobrane dżinsy czy niepasujące do reszty buty. Czy możesz powiedzieć to samo o sobie?

2. Nie zadzieraj z trendami



Moda bardzo często zatacza koło. Obecnie na topie są ubrania w stylu lat 70-tych. Jednak pamiętaj, że spodnie dzwony, buty na koturnie czy ubrania zdobione kwiatowym motywem nie są dla każdego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w przypadku mody męskiej pokusa jest o wiele mniejsza, ale pamiętajcie, aby dokładnie przemyśleć tego typu zakupy. My namawiamy do nabywania tylko tego, co wygląda klasycznie!

3. Nie kupuj na ostatnią chwilę

Twoja szafa pęka w szafach, ale mimo to przed wyjazdem na wakacje, narty lub weekendowy wypad za miasto okazuje się, że nie będziesz miała w czym chodzić. Nie biegnij do sklepu i nie rób zakupów w ostatniej chwili. Jesteśmy więcej niż pewne, że tych rzeczy nie będziesz nosiła. Postaraj się myśleć przyszłościowo. Nawet jeżeli na co dzień ubierasz się elegancko, miej w szafie parę wygodnych dżinsów, trampki i parkę.

4. Coś jest idealne? Kup to w kilku kolorach!

Jeżeli znajdziesz idealnie dopasowane dżinsy kup je w kilku kolorach. Wydaje się wam to nudne? Może się okazać, że w następnym sezonie producent wycofa ten model ze sprzedaży i nie będziesz mogła ich już mieć. A ubrania, które doskonale pasują, jest bardzo ciężko znaleźć! Ile razy taka sytuacja miała miejsce?

5. Kupuj przez internet



Dzięki temu nie będziesz ograniczona asortymentem dostępnym w sklepach stacjonarnych. Ta drobna zmiana sprawi, że twoja szafa będzie wyglądała wyjątkowo. Nie będziesz musiała się martwić, że na imprezie spotkasz identycznie ubraną dziewczynę!

6. Okulary przeciwsłoneczne potrafią czynić cuda

Warto mieć w swojej kolekcji kilka par okularów przeciwsłonecznych dobrej jakości. Inwestuj w różne kształty i kolory, dzięki temu będziesz miała stylowe dodatki na wiele okazji.

7. Pamiętaj o dobrej bieliźnie



Chcesz dobrze wyglądać w ubraniach? Pamiętaj, że na to składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest odpowiednio dobrana bielizna, która potrafi wymodelować sylwetkę.

Reklama

Więcej modnych propozycji na wiosnę 2016:

27 hitów z sieciówek do 100 złNasz hit! Seksowne mini z aktualnych kolekcji21 designerskich rzeczy prosto z sieciówek