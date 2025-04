Wydaje się wam, że wszystkie dobrze ubrane kobiety noszą rzeczy od znanych projektantów? Jesteście w błędzie! One po prostu doskonale wiedzą co do nich pasuje i umiejętnie wybierają każdy element swojej garderoby. Bardzo często okazuje się, że większość rzeczy w ich szafie pochodzi z sieciówek.

Reklama

Designerskie rzeczy z sieciówek

W najnowszych kolekcjach popularnych sklepów sieciowych udało się nam znaleźć aż 21 modnych ubrań i dodatków, które równie dobrze mogłyby znaleźć się w kolekcjach znanych domów mody. Nam bardzo podoba się zielony trencz z H&M. Będzie idealny do zwiewnych letnich sukienek i sandałów na obcasie.

Czarne mokasyny z Topshopu kojarzą się nam z modelem, który jakiś czas temu widziałyśmy w kolekcji Gucci. Klasyczny model będzie pasował do monochromatycznych stylizacji ze szczyptą elegancji, ale równie dobrze będą wyglądały z rozkloszowaną spódnicą i swetrem oversize.

Wiosną warto zainwestować w sukienkę zdobioną kwiatowym motywem. Po pierwsze to najmodniejszy wzór tego sezonu, a po drugie niezwykle kobiecy print, który sprawi, że będziesz wyglądała nieziemsko. Wszystkie modele ubrań i dodatków, które udało się nam wypatrzeć w sieciówkach, znajdziecie w naszej galerii!

Reklama

Więcej modnych ubrań na wiosnę 2016:

16 kwietniowych nowości z sieciówek

#ListaZakupów: 17 szałowych kurtek dżinsowych

7 modnych stylizacji na początek wiosny