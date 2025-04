Miniaturowe torebki weszły do kanonu obowiązkowych dodatków zupełnie niespodziewanie. Ta moda przyszła do nas z Francji i jej twórcą jest poniekąd sam Jacquemus, którego drobne torebki stały się już kultowe, szczególnie na Instagramie, gdzie pobijały rekordy popularności. Ten bardzo luksusowy i nietuzinkowy dodatek nie słynie raczej z praktyczności - torebka w rozmiarze XS niewiele zmieści, za to nadrabia stylem i efektownością. Miniaturowe torebki mogą się świetnie sprawdzić zarówno w stylizacjach codziennych, jak i wieczorowych. Zwłaszcza na tych drugich będą idealne - do długiej do ziemi sukni albo oversizowego garnituru - nie odciągną uwagi od głównej kreacji i dopieszczą całość.

Torebki bagietki na jesień 2021

Torebki-bagietki to jeden z najmodniejszych trendów ostatnich kilku sezonów. Inspirowane słynnymi bagietkami z lat 90., które uwielbiały Carrie Bradshaw z “Seksu w wielkim mieście” i supermodelki - Kate Moss i Naomi Campbell powróciły do mody w wielkim stylu. My jesteśmy zakochane w tej pomarańczowej bagietce od Mango, którą można stylizować jesienią jako dodatek do trenczu, a zimą do puchowej kurtki (takie trendy lansują influencerki na światowych fashion weekach).

Mini-kuferek - modna torebka na jesień 2021

Mini-kuferek to kolejny wiodący trend tego, i ostatniego sezonu. Ten bardziej elegancki typ torebki można pięknie stylizować w bardziej formalnych lookach. Kuferek od Tory Burch ma przewagę nad bagietką ze względu na jego praktyczność - zmieści się w nim o wiele więcej, a w środku znajduje się przeciwkurzowy worek. Do kuferka dopinany jest złoty łańcuszek, który sprawia, że możemy nosić ten typ torebki jak tylko chcemy - w wersji długiej na ramię, lub po prostu do ręki.

Torebka typu nerka



Torebka typu nerka to już kultowy klasyk jeśli chodzi o dodatki do ręki. Za fenomen tego typu torebki odpowiada Zofia Chylak, która swoją wersję wykonaną z brązowej skóry wypromowała na cały świat. Nas oczarowała błękitna półokrągła nerka domu mody Karl Lagerfeld. Znajdziecie ją na MODIVO.