Sweter damski – jakie trendy obowiązują jesienią 2021?

Sweter to must have jeśli chodzi o kompletowanie jesiennej garderoby. Noszony samodzielnie czy jako dodatek sprawdzi się zarówno do formalnej stylizacji – do pracy, szkoły, na uczelnię, jak również na co dzień, w sytuacjach nieformalnych – spacery, spotkania z przyjaciółmi, czy samotność w domowym zaciszu. Jakie swetry są modne tej jesieni?

Oversize – nadal w modzie

Ciepły, oversizowy sweter dominujący w poprzednich sezonach będzie nadal mocnym punktem jesiennych stylizacji, jednak jego oblicze nieznacznie się zmieni. Nie będzie to ubranie jednolite o ścisłym splocie włókien. W modzie królują teraz bowiem wycięcia i kółka – te dominują również na swetrach. Modne są więc ubrania z wyciętymi ramionami, kółkami przebiegającymi przez ukos swetra, czy też delikatnymi ażurami.

Lekko dziurkowane swetry można nosić do jeansów lub do plisowanej spódnicy midi. Jeśli masz zdolności do szydełkowania, sweter tego typu możesz wykonać samodzielnie. Jeśli nie, zajrzyj do PEPCO, gdzie na półce znajdziesz sweter idealny – dziurkowany, długi, a przy tym w jesiennym, ciemnozielonym kolorze, który świetnie sprawdzi się w zestawieniu z brązową spódnicą i długimi kozakami.

Długi kardigan damski – zastępca marynarki

Długie kardigany, które zastępować będą marynarki, to również element stroju, który można dostrzec na wybiegach mody. Zestawione z krótkim topem i spodniami z wąskimi nogawkami pozwalają uzyskać jeden z modniejszych looków na jesień – odsłonięty brzuch. Dzięki długości kardiganu nie straszne będą mocniejsze powiewy wiatru, bo sweter doskonale ochroni plecy. Taka stylizacja sprawdzi się na wieczorne wyjście, niezobowiązujące spotkanie towarzyskie, a nawet na randkę. Dopełnieniem całego outfitu będą czółenka na wysokim obcasie oraz niewielkich rozmiarów torebka.

A w jaki sposób kardigan będą nosić tej jesieni Paryżanki? Najchętniej w zestawie z dzianinowymi spodniami. Modne będą komplety typu: prążkowany kardigan a do tego, wykonane z tej samej dzianiny, spodnie z szerokimi nogawkami lub kardigan, top i spodnie, wykonane z tej samej włóczki, zrobione na szydełku. Inspiracją do wyżej wymienionych zestawów jest jesienna kolekcja Miu Miu.

Krótki kardigan – nieodłączny towarzysz spódniczki mini

Krótkie spódniczki nadal królują na wybiegach i na ulicach miast. W lecie doskonale komponują się ze zwykłym topem oraz t-shirtem. Z kolei jesienią, idealnie pasują do krótkiego kardiganu. To, że krótsza wersja kardiganu jest jak najbardziej hot, podkreśla fakt, że znana blogerka modowa Kasia Tusk, prezentuje go na sobie w ostatnich postach na swoim blogu. Wprawdzie zestawia go z jeansami długości ¾, ale jak najbardziej ta długość kardiganu pasować będzie do spódniczki mini, takiej, którą można nabyć w sklepach PEPCO.

Swetry w soczystych, kontrastowych kolorach

Projektanci nie dają zakopać się nam w szaro-burych barwach, bo te zbyt długo noszone mogą działać niekorzystnie na nasz nastrój (szczególnie w długie, deszczowe dni). Kontrastowe, mocne zestawienia typu jaskrawożółty i morski lub amarant, zieleń i fiolet to coś, co prezentowały modelki Versace czy Prady w ostatnich kolekcjach jesiennych tego roku. Takie kompozycje nie pozwolą usnąć z nudów w pracy, czy na studiach i dodadzą niezbędnej energii w ponury, listopadowy dzień. Kontrastowe zestawienie kolorów nie będzie krzykliwe, jeśli będzie współgrać z odpowiednią długością stroju i zostanie odpowiednio dopasowane do okazji. Do pracy biurowej, czy na uczelnię, przyda się np. zestaw typu: żółty, długi sweter i spódnica midi w kolorze morskim oraz amarantowe czółenka lub trampki.



Kurtki na jesień – najmodniejsze fasony i wzory

O ile w pierwszych dniach jesieni można sobie pozwolić na stylizacje z samym swetrem tak chłodne jesienne wieczory i poranki zmuszą nas w pewnym momencie do założenia kurtki. Jakie okrycia wierzchnie są modne w sezonie jesień 2021?

Kurtki skórzane

Niepokorne dusze odnajdą się doskonale tej jesieni. W sklepach dominować będą bowiem skórzane kurtki, zarówno w wydaniu ramoneski, jak i kurtki motocyklowej. Te pierwsze warto zakładać do romantycznych, zwiewnych sukienek i łączyć je z popisowymi glanami - efekt kontrastu gwarantowany. Z kolei kurtki motocyklowe, które proponowane są przede wszystkim w wydaniu oversize, doskonale zgrają się z podziurawionymi jeansowymi rurkami. Dzięki temu, że skórzane kurtki będą występowały najczęściej w kolorach beżu, brązu i czerni, łatwo je będzie zestawić z innymi, klasycznymi częściami

garderoby.

Warto zainwestować w skórzaną kurtkę, bo będzie modna też na wiosnę. Jeśli ktoś woli płaszcze, dobra wiadomość – one też będą występować w skórzanej wersji, podobnie jak sukienki, czy marynarki. Modne, skórzane ubrania warto zestawiać z botkami lub balerinkami. Wszystko zależy od okazji i potrzeby chwili.

Pikowane kurtki puchowe

Późna jesień to czas, kiedy trzeba otulić się już grubszą kurtką. Świetnie sprawdzi się w tym przypadku kurtka puchowa, która w tym roku, według projektantów mody, powinna być pikowana. Moda na pikowanie do tego stopnia owładnęła świat mody, że pikowane są nie tylko kurtki, ale również kamizelki, czy…buty. Jeśli nie masz jeszcze tego typu odzieży wierzchniej lub obuwia, koniecznie się w nie zaopatrz. Pikowana kurtka puchowa doskonale zgra się z wąskimi jeansami i butami na koturnie.

Krótka kurtka z kożuszkiem

Do odsłoniętych przez krótkie topy brzuchów, spódniczek mini, dołącza jeszcze inna wersja krótkiej odzieży, a mianowicie – kurtki z kożuszkiem. Ledwie sięgające pasa, doskonale pasują do spódnicy typu midi lub dzianinowej, dłuższej sukienki. Najmodniejsze występują w kolorze karmelu, wanilii i ecru.



Moda dla kobiet na jesień – akcesoria

Znalazłaś już sweter i kurtkę idealną na jesienne dni? Teraz czas na dodatki. Czym dopełnić jesienne stylizacje?

Chusta

Chusta na głowie to top sezonu. Wiązana pod szyją na supełek i ukrywająca włosy tworzy tak zwaną „baushka scraf”. Noszona zarówno do płaszcza, jak i marynarki, z okularami przeciwsłonecznymi, tworzy prawdziwą stylówkę. Tego typu trend promowany jest przede wszystkim przez projektantów takich jak Gucci, czy Christopher Kane, którzy próbują nawiązać w swoich kolekcjach do lat 50. i 60. i postaci takich jak Grace Kelly czy Audrey Hepburn.

Asymetryczne małe torebki i torebki shoper

Niewielkich rozmiarów torebka o asymetrycznym kształcie to niezbędny akcent najnowszych stylizacji.

Jeśli do tego występuje w mocnym, kontrastowym kolorze, będzie świetnym dodatkiem do bardziej stonowanego ubioru.

Zupełnym przeciwieństwem małych, cukierkowych torebek są ogromnych rozmiarów torebki shoper. Taka wielkość, jaką prezentują na pokazach projektanci, pozwala zmieścić naprawdę pokaźnych rozmiarów zakupy. Torebki shoper podobnie jak kurtki, najmodniejsze są pikowane. Mogą być wykonane z materiału, skóry lub ekoskóry.

Kozaki

Jesień 2021 przywita nas modą na kozaki o szerszej cholewie, marszczone po całości lub tylko przy kostkach. Mogą pojawić się też kozaki z szeroką cholewką i spiczastym czubkiem, które będą doskonałe do rurek, bo bez problemu będzie można włożyć nogawki spodni do środka. Spiczasty czubek idealnie pasować będzie też do spódniczki w wersji mini i midi.

