Wśród modnych torebek jesień-zima 2021/2022 wyróżnić można 3 fasony, które z pewnością podbiją ulice. Pierwszy z nich to bardzo niewielkich rozmiarów saszetka, w której zmieścisz wyłącznie telefon (i ewentualnie jeszcze jakiś drobiazg). Drugi to średniej wielkości torebka na długim pasku, niezwykle uniwersalna. Trzeci to obszerna shopperka, która pomieści wszystko to, czego potrzebujesz.

Wśród kolorów dominują typowo jesienne odcienie - na wybiegach aż roiło się od karmelowych i czekoladowych brązowych torebek. Nie zabrakło również pasującej do wszystkiego czerni i kilku bardziej szalonych kolorów, m.in. czerwonego i niebieskiego.

Co z ozdobami? Do łask powracają frędzle i łańcuchy oraz drobne błyszczące aplikacje, których wcale nie musisz rezerwować wyłącznie na wieczór.

Sztywna torebka niewielkich rozmiarów, najlepiej wykonana ze skóry o metalicznym połysku, na wybiegach pojawiła się jako dodatek wieczorowych stylizacji.

Możesz je podziwiać m.in. w jesienno-zimowej kolekcji Biagiotti i Ester Manas (w obu przypadkach torebka ozdobiona jest subtelnie wkomponowanym logo projektanta).

To nasz ulubiony model torebki. Idealna na co dzień - wygodna, bo na długim pasku i perfekcyjnej wielkości, bo zdoła pomieścić wszystkie potrzebne drobiazgi. Nie można też odmówić jej uroku - pasuje zarówno do bardzo kobiecych stylizacji z sukienką w roli głównej, jak i dżinsów i marynarki.

Na wybiegach zdecydowanie dominowały torebki w karmelowych brązach i czerni, choć zdarzały się mocno kolorowe wersje, jak u Ports 1961.

Torebki zdobione łańcuchami opanowały światowe wybiegi. Ale nie mamy na myśli tylko tych błyszczących i metalowych (choć i tych było całe mnóstwo), w sezonie jesień-zima 2021/2022 łańcuch zyskuje również plastikowe oblicze, tak jak np. u Longchamp (drugie zdjęcie poniżej).

Najczęściej pojawiają się na niewielkich modelach - tych noszonych w ręku lub na ramieniu, ale zdarzają się również miejskie shopperki, zdobione kilkoma sznurami łańcuchów.

Jesteś minimalistką i na co dzień potrzebujesz tylko karty płatniczej i telefonu? To torebka stworzona dla ciebie.

Jest szalenie wygodna i praktycznie zapominasz, że masz ją przy sobie. Idealna na długie spacery po mieście czy wieczorne wyjście do klubu. Mini torebki pojawiły się m.in. w kolekcjach Longchamp i Ferragamo.

Do tej pory bogato zdobione puzderko było uzupełnieniem jedynie wieczorowych stylizacji. Tej jesieni biżuteryjne torebki nosić będziemy również do casualowych zestawów.

Gruby flauszowy płaszcz, wełniany golf i dżinsy to niezwykle kontrastowe tło dla tego błyszczącego dodatku, za to jakie robi wrażenie!

Wśród modnych torebek na jesień-zimę 2021/2022, nie mogło zabraknąć shopperek. Na wybiegach pojawiały się zarówno te o sztywnych bokach, które wyglądem przypominają aktówki, jak i te z miękkiej skóry, która układają się pod wpływem tego, co i ile mamy w środku.

Wśród kolorów dominowały te prawdziwie jesienne - ciepłe brązy, bordo i czerń, ale pojawiły się również pastelowe wersje.

Trend zupełnie niepraktyczny (futrzaste torby zajmują sporo miejsca, nie są zbyt wygodne w noszeniu, a do tego łatwo mogą przemoknąć) za to jaki efektowny!

Torby zdobione futerkowymi elementami, albo wręcz w całości wykonane z futra, pojawiły się w jesiennych kolekcjach m.in. u Ports 1961 oraz Burberry.

Mimo że frędzle zdecydowanie bardziej kojarzą się z sezonem letnim, projektanci postanowili zaadaptować je również do jesiennych kolekcji.

Na wybiegach królowały niewielkie torebki wykończone frędzlami - zdecydowana większość z nich wykonana była z zamszowej lub licowej skóry.

