Kwas bursztynowy jest surowcem pozyskiwanym z bursztynu i należy do grupy kwasów dikarboksylowych. To mało popularny składnik w świecie beauty, ale zdecydowanie warty uwagi, ponieważ robi dla skóry naprawdę wiele. To prawdziwy eliksir młodości. Działa nawilżająco, wygładzająco, rozjaśniająco i ujędrniająco.

Kwas bursztynowy to silny antyoksydant, który pomoże zachować zdrową, młodą i promienną skórę na dłużej. Wykazuje również silne działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, dzięki czemu jest idealnym składnikiem dla cery trądzikowej.

Kwas bursztynowy na twarz — efekty:

wygładza zmarszczki i drobne linie oraz zapobiega ich powstawaniu;

delikatnie złuszcza martwy naskórek;

nawilża, wygładza i ujędrnia skórę;

poprawia koloryt i wyrównuje strukturę;

dodaje blasku;

zmniejsza wydzielanie sebum;

likwiduje wypryski i zaskórniki;

zmniejsza stany zapalne;

zmniejsza cienie pod oczami;

pomaga w leczeniu egzemy oraz trądziku różowatego;

oczyszcza pory;

rozjaśnia przebarwienia.

Kwas bursztynowy szczególnie polecany jest do pielęgnacji skóry dojrzałej, wrażliwej, tłustej, suchej, matowej i ze skłonnością do wyprysków.

Do codziennej pielęgnacji zaleca się stosowanie serum z kwasem bursztynowym lub krem. Kosmetyki mają w ofercie m.in. marki Ava i Bandi. Aby osiągnąć najlepsze efekty, należy aplikować je regularnie, codziennie rano lub wieczorem.

W zależności od potrzeb skóry, kwas bursztynowy można łączyć z innymi kwasami m.in. hialuronowym, mlekowym, azelainowym czy traneksamowym.

W gabinetach medycyny estetycznej dostępne są również profesjonalne zabiegi z wykorzystaniem kwasy bursztynowego.

Bursztynowe serum przeciwzmarszczkowe na twarz, szyję i dekolt Gold Amber, SORAYA

Serum do twarzy ZŁOTO LODOWCA Zaawansowana rekonstrukcja, AVA

Luksusowy krem z kwasem hialuronowym i bursztynowym Amber And Hyaluron Re-Derm Energizer, Arkana

Złota maska z bursztynem, BANDI

Przeciwwskazaniem do stosowania kwasu bursztynowego na twarz jest uczulenie na składnik.

Osoby mające skórę nadwrażliwą oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

