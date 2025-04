Maść z witaminą F na zmarszczki to hit ostatnich miesięcy. Jest teraz na językach wszystkich, a tubki znikają z aptek z ekspresowym tempie. Powód? Jest napakowania cennymi składnikami odżywczymi, które znakomicie działają na skórę — od intensywnego nawilżenia po zwalczanie stanów zapalnych, leczenie trądziku, wygładzenie drobnych linii i zmarszczek. To niedoceniona bohaterka w pielęgnacji.

Reklama

Spis treści:

Przede wszystkim warto zapamiętać, że witamina F tak naprawdę witaminą nie jest. Jest połączeniem dwóch niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych — kwasu linolowego (LA) należący do omega-6 oraz kwasu alfa-linolenowego (ALA) należącego do omega-3. Są one kluczowe w utrzymaniu zdrowej, jędrnej i promiennej skóry oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Maść z witaminą F oferuje skórze wiele korzyści. Ma właściwości przeciwzapalne i nawilżające, dzięki czemu pomaga na wszystko — od trądziku po suchość i zmarszczki. Działa na wszystkie rodzaje skóry.

Oto wszystkie kluczowe powody, dla których warto włączyć maść z witaminą F do codziennej rutyny:

intensywnie nawilża;

zapobiega wypryskom;

spłyca drobne linie i zmarszczki;

ujędrnia i uelastycznia skórę;

pomaga w leczeniu egzemy, łuszczycy, trądziku różowatego;

przyspiesza gojenie ran;

zmniejsza widoczność blizn.

12 domowych sposobów na zmarszczki, które naprawdę działają. Twoja skóra będzie jędrna i elastyczna

fot. Maść z witaminą F na zmarszczki/ Adobe Stock, Prostock-studio

Maść z witaminą F może być wzmocnieniem pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Stosowana regularnie sprawi, że skóra będzie intensywnie nawilżona i sprężysta, co z kolei przełoży się na mniejszą widoczność zmarszczek i drobnych linii. Nie wygładzi ich jednak całkowicie.

Maść z witaminą F należy stosować na suchą i oczyszczoną skórę. Można rozmasować cienką warstwę na całej twarzy lub aplikować punktowo — na wypryski, lub zmarszczki.

Smalec gęsi na zmarszczki: jak stosować i czy naprawdę działa?

Przeciwwskazaniem do stosowania maści z witaminą F jest nadwrażliwość lub alergia na dowolny składnik preparatu. Przed aplikacją maści należy wykonać próbę uczuleniową.

Maść z witaminą F (np. Alantandermoline) dostępna jest w aptekach. Kosztuje ok. 13 zł.

Reklama

Czytaj także:

Niacynamid na rozszerzone pory i zmarszczki - jak stosować kosmetyki z witaminą B3?

Witamina E na twarz - jak ją stosować i jakie daje efekty?