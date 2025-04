Olej z opuncji figowej pozyskiwany jest z nasion kaktusa (Opuncja ficus-indica). To jeden z najdroższych olejków i jeden z najskuteczniejszych, jeśli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe. Ma status supergwiazdy w pielęgnacji skóry.

Olej z opuncji figowej bogaty jest w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6 i omega-9 (zawiera aż 60 % kwasu linolowego, kwas oleinowy, kwas palmitynowy), aminokwasy, a także witaminę E i witaminę K. Ma właściwości nawilżające regenerujące, przeciwzapalne i dodatkowo oferuje ochronę przed wolnymi rodnikami, które przyspieszają procesy starzenia.

Olej z opuncji figowej to świetny pokarm dla skóry. Nie zatyka porów i pozostawia ją ultranawilżoną, sprężystą, gładką i promienną.

Przewiń w dół, aby dowiedzieć się, jak stosować olej z opuncji na zmarszczki, jakie korzyści oferuje skórze i jaki wybrać, aby osiągnąć najlepsze efekty.

Spis treści:

Olej z opuncji figowej da skórze natychmiastowy zastrzyk blasku. Ma też magiczną moc w spłycaniu zmarszczek i drobnych linii, łagodzeniu podrażnień i leczeniu przebarwień. Aby przyniósł korzyści na dłuższą metę, musi być stosowany regularnie.

Olej opuncji figowej jest świetny dla skóry dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia, suchej i matowej.

Olejek z opuncji figowej na twarz – efekty:

nawilża i odżywia skórę;

spłyca zmarszczki i drobne linie oraz zapobiega powstawaniu nowych;

poprawia elastyczność skóry;

przywraca skórze zdrowy, promienny wygląd;

rozjaśnia przebarwienia;

pomaga w gojeniu się blizn;

wyrównuje koloryt skóry;

łagodzi podrażnienia, zaczerwienia oraz stany zapalne, takie jak łuszczyca czy egzema.

fot. Olej z opuncji figowej/ Adobe Stock, katinkah

Olej z opuncji figowej najlepiej stosuj dwa razy dziennie — rano pod makijaż (ma lekką, nietłustą konsystencję i świetnie współpracuje z produktami do makijażu) i wieczorem. W połączeniu z masażem z twarzy (np. Gua Sha lub rollerem) da spektakularne efekty.

Olej z opuncji figowej możesz stosować bezpośrednio na skórę lub wymieszać z innymi olejami bazowymi (np. olejem jojoba, olejem neem, olejem konopnym) oraz kremami.

Przed zastosowaniem olejku z opuncji figowej, zrób test uczuleniowy. Jeśli masz wrażliwą skórę lub skłonności do alergii, przed włączeniem go do pielęgnacji skonsultuj się z dermatologiem.

Kupując olej z opuncji figowej na zmarszczki, zwracaj uwagę na jakość produktu. Wybieraj czysty, nierafinowany, zimnotłoczony olej, najlepiej z certyfikatem (np. Bio Agadir).

Olej kupisz w wybranych sklepach internetowych, ceny zaczynają się od 35 zł za 5 ml.

Olej z opuncji figowej Bio Agadir

fot. Olej z opuncji figowej na zmarszczki EcoCert Bio Agadir, cena: ok. 160 zł/materiały prasowe

Olej z opuncji figowej Lorient

fot. Olej z opuncji figowej na zmarszczki Lorient, cena: 94 zł (Mydlarnia u Franciszka)/materiały prasowe

Olej z opuncji figowej Bracia Mydlarze

fot. Olej z opuncji figowej na zmarszczki Bracia Mydlarze, cena: 89 zł/materiały prasowe

Olej z opuncji figowej ECOSPA

fot. Olej z opuncji figowej na zmarszczki ECOSPA, od 34,90 zł(5 ml)/materiały prasowe

Olej z opuncji figowej ARGANOVE

fot. Olej z opuncji figowej na zmarszczki ARGANOVE, cena: 49,99 zł (Rossmann)/materiały prasowe

Olej z opuncji figowej Manufaktura Natura

fot. Olej z opuncji figowej na zmarszczki Manufaktura Natura, cena: 59 zł/materiały prasowe

Olej z opuncji figowej Eliksir Maroka

fot. Olej z opuncji figowej na zmarszczki Eliksir Maroka, cena: 89 zł/materiały prasowe

