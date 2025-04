Victoria Beckham już dawno zerwała z wizerunkiem spicetki. Od kilku lat a przynajmniej od kilku sezonów świat mówi o niej jedynie jako zdolnej projektantce mody, no i może jako żonie wciąż jakże przystojnego Davida Beckhama. Jednak wracając do Posh Spice. Victoria zaprezentowała swoją wiosenno-letnią kolekcję podczas New York Fashion Week, co oczywiście okazało się - ponownie - ogromnym sukcesem.

Reklama

Victoria Beckham - kolekcja wiosna-lato 2015

Na wybiegu modelki pojawiły się w strojach różnych od tego do czego przyzwyczaiła nas projektantka. Tym razem chcąc chyba ocieplić swój wizerunek użyła do swoich kreacji printu - printu w stylu lat 60. z wizerunkiem surfera. Musimy jednak przyznać, że wolimy wyrafinowane, proste i minimalistyczne looki z poprzednich kolekcji. Jednak jak każdy i ona musi ewoluować i próbować czegoś nowego.

Slippers at #VBSS16 x vb Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Victoria Beckham (@victoriabeckham) 14 Wrz, 2015 o 12:02 PDT

Victoria Beckham w swojej kolekcji postawiła również na kilka trendów, które wciąż mają silną pozycję Dlatego według niej wiosną i latem 2016 wciąż modne będzie połączenie czerni i bieli, krata a także color blockingowe połączenia. Beckham nie zapomina również o lżejszej wersji zamszu. Podoba się wam?

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień:

Modne kolory jesieni - szary12 modnych marynarek z aktualnych kolekcjiNasz hit! Modne bluzy do 60 zł