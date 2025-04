Jeremy Scott pokazał swoją najnowszą kolekcję w ramach New York Fashion Week (już nie Mercedes-Benz :). Jego kolekcja, jak co sezon to istna uczta dla miłośników mody z przymrużeniem oka. Amatorki mocnych kolorów i agresywnych wręcz nadruków znajdą w niej wiele ciekawostek. My również bo latem mamy ochotę na elektryzujące odcienie fluo i zabawne wzory.

Jeremy Scott na wiosnę i lato 2015

W nadchodzącym roku Jeremy Scott stawia na przerysowany styl lat 60. Wysokie fryzury, niemal komiksowe makijaże i stylizacje. Wszystko przywodzi na myśl styl pin-up i sztukę pop-artową Roya Lichtensteina. Mamy tu obcisłe komplety, swetrowe miniówki, crop topy, szorty i wysokie obcasy. Kochamy to!

HERES A CLOSE UP STILL LIFE OF MY NEW @melissaoficial X JEREMY SCOTT PLASTIC HIGH HEEL MULE COMPLETE WITH AN INFLATABLE NOZZLE !!! IN SELECT STORES TOMORROW !!! Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jeremy Scott (@itsjeremyscott) 14 Wrz, 2015 o 6:15 PDT

A do tego na wybiegu Jeremiego Scotta można było zobaczyć najnowszą kolekcję gumowych butów Melissa. Brazylijski brand po bardzo udanych kolaboracjach z m.in. Vivienne Westwood, Jasonem Wu i Karlem Lagerfeldem podpisała kontrakt z amerykańskim designerem. Pierwsze modele z wiosennej kolekcji Melissa x Jeremy Scott trafią do sprzedaży już wkrótce. Nie możemy się doczekać!

