Pieczeń rzymska to danie mięsne przygotowywane najczęściej na Wielkanoc. Mięso mielone w połączeniu z warzywami i jajkiem na twardo to doskonały dodatek do kanapek lub serwowane jako kotlet. Zapiecz w piekarniku w naczyniu żaroodpornym i przykryj folią aluminiową, aby było soczyste i delikatne.