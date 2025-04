Pieczeń z mięsa mielonego przygotowywana na bazie wołowiny, delikatnej łopatki lub mięsa z indyka to klasyczna domowa wędlina przygotowywana w domach na co dzień i od święta. Po przekrojeniu widoczne jest jajko na twardo z dodatkiem warzyw lub pieczarek. Zobacz jak przygotować doskonały dodatek do kanapek lub przystawek na ciepło!

Pieczeń rzymska

Oto składniki na pieczeń rzymską:

700 g mięsa mielonego

czerwona papryka

średnia cebula

5 jajek

pół szklanki bułki tartej

3 łyżki musztardy

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

szczypta majeranku

szczypta tymianku

Jak zrobić pieczeń rzymską?

Jajka gotujemy w gorącej i osolonej wodzie przez 10 minut. Paprykę i cebulę siekamy na drobne kawałki. Mięso mielone doprawiamy pieprzem, solą, musztardą, majerankiem i tymiankiem. Następnie dodajemy lekko namoczona bułkę tarta do masy. Jajka obieramy ze skorupek i układamy w mięsnej masie. Przekładamy do keksówki i przykrywamy folią aluminiową. Robimy małe nacięcia nożem. Wkładamy do nagrzanego piekarnika do 200 stopni Celsjusza na 60 minut. Tak przygotowana pieczeń rzymska jest idealną wędliną na kanapki.

Pieczeń rzymska z pieczarkami

Oto składniki na pieczeń rzymską z pieczarkami:

500 g mięsa mielonego z łopatki

400 g pieczarek

4 łyżki musztardy sarepskiej

3 jajka

2 średnie cebule

5 łyżek bułki tartej

2 ząbki czosnku

szczypta soli

szczypta pieprzu

olej

Jak zrobić pieczeń rzymską z pieczarkami?

Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza. Bułkę namaczamy w wodzie. Następnie w dużej misce mieszamy wołowinę, ugotowane i obrane wcześniej jajka. Cebulę siekamy. Pieczarki obieramy i kroimy w plasterki. Ząbek czosnku przeciskamy przez praskę. Tak przygotowane składniki dokładnie mieszamy i doprawiamy solą, pieprzem oraz musztardą. Przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 50 minut. Tak przygotowana pieczeń rzymska z pieczarkami jest ciekawym dodatkiem do obiadu lub kolacji.

Pieczeń rzymska z jajkiem

Oto składniki na pieczeń rzymską z jajkiem:

500 g mielonej wołowiny

3 jajka

szczypta soli

średnia cebula

por

szczypta pieprzu

słodka papryka w proszku

suszony majeranek

bułka do namoczenia

2 średnie cebule

mleko

Jak zrobić pieczeń rzymską z jajkiem?

Wołowinę doprawiamy solą, pieprzem, majerankiem i słodką papryką w proszku. Siekamy cebule i pora na mniejsze plasterki. Bułkę tarta namaczamy w mleku przez około 5 minut. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Wcześniej ugotowane jajka na twardo obieramy ze skórki i dodajemy do masy mięsnej. Formę do pieczenia wykładamy papierem i wkładamy mięso. Pieczemy w 200 stopniach Celsjusza przez 50 minut. Tak przygotowaną pieczeń rzymską z jajkiem możemy podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno z sosem czosnkowym.

