Fit muffinki są zdrowsze od tradycyjnych babeczek, miękkie i aromatyczne. Mają również mniej kalorii, dlatego będą idealnym wyborem, gdy jesteś na diecie odchudzającej. Możesz przygotować je na słodko lub na słono, a cały proces zajmie dosłownie chwilę. Dietetyczne babeczki warto włączyć do porannego menu (dodadzą energii i zapewnią uczucie sytości na długo), zjeść na deser lub zrobić dla przyjaciół, gdy wpadną do ciebie w odwiedziny.

Poniżej znajdziesz 10 bajecznie prostych przepisów na fit muffinki z ogólnodostępnych składników, które warto wypróbować. Z podanych proporcji wyjdzie 5-6 babeczek.

Spis treści:

To propozycja doskonała na śniadanie. Dostarcza energii z banana, ale dzieki płatkom owsianym cukier we krwi nie wzrasta i nie opada zbyt gwałtownie. Spokojnie dotrwasz do obiadu. Cały przepis dostarcza ok. 1950 kcal (325 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

200 g płatków owsianych zwykłych/górskich,

2 dojrzałe banany,

3 jajka rozm. M,

100 g mąki orkiszowej,

30 ml oleju z awokado,

30 g nasion chia,

3 łyżki erytrytolu,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Do miski wsyp płatki, proszek do pieczenia, mąkę i wymieszaj. Rozgnieć lub zblenduj banany i dodaj do suchych składników. Następnie ubij jajka z erytrytolem. Dodaj ubite jajka do masy bananowej i wymieszaj delikatnie szpatułką. Na koniec dodaj nasiona chia oraz olej. Wypełnij ciastem natłuszczone i oprószone mąką foremki do 3/4 wysokości. Fit muffinki bananowe z płatkami owsianymi piecz w piekarniku nagrzanym do 180ºC ok. 20-25 minut.

fot. Fit muffinki bananowe z płatkami owsianymi/iStock by Getty Images/Mariha-kitchen

Fajny przepis pozwalający upiec delikatne i słodkawe w smaku fit muffinki bez dodatku choćby grama cukru czy jego zamiennika. Leciutka słodka nutka to zasługa marchewki. Wypiek syci, nie obciążając za mocno żołądka i jest niskokaloryczny. Cały przepis dostarcza ok. 980 kcal (163 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

200 g mąki pełnoziarnistej,

jajko rozm. M,

50 ml mleka 0,5%,

100 g startej marchewki,

2 łyżki oleju rzepakowego,

łyżeczka proszku do pieczenia,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, sól, pieprz i proszek do pieczenia. Ubij jajko z mlekiem. Masę wymieszaj z suchymi składnikami do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj olej i startą marchewkę. Przelej ciasto do foremek do 3/4 wysokości. Fit muffinki marchewkowe wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180ºC i i piecz ok. 20-25 minut.

fot. Muffinki marchewkowe fit/iStock by Getty Images/Sedaeva

To propozycja dla amatora czekoladowych smaków. Babeczki są dość sycące i dostarczają zdrowych kwasów tłuszczowych z orzechów. Cały przepis dostarcza ok. 1630 kcal (271 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

200 g mąki pełnoziarnistej,

jajko rozm. M,

50 ml mleka 0,5%,

4 łyżki gorzkiego kakao,

50 g gorzkiej czekolady, minimum 80% kakao,

50 g orzechów laskowych,

2 łyżki oleju z pestek winogron,

3 łyżki ksylitolu,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Ubij jajko z mlekiem i ksylitolem. Masę wymieszaj z suchymi składnikami do uzyskania jednolitej konsystencji. Wlej olej. Na koniec pokrusz czekoladę oraz orzechy i dodaj do masy. Przelej ciasto do foremek do 3/4 wysokości. Fit muffinki czekoladowe wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180ºC i piecz ok. 20-25 minut.

fot. Fit muffinki czekoladowe/iStock by Getty Images/jirkaejc

Oto propozycja szczególnie cenna na jesień, ale obecnie dynie bywają dostępne cały rok, więc i poza sezonem na te warzywa możesz upiec dyniowe fit muffinki. To zastrzyk cennej prowitaminy A. Cały przepis dostarcza ok. 1100 kcal (183 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

200 g mąki żytniej,

jajko rozm. M,

30 ml mleka 0,5%,

1/2 szklanki purée z dyni (125 ml),

30 g pestek dyni,

2 łyżki oleju rzepakowego,

3 łyżki erytrytolu,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę i proszek do pieczenia. Ubij jajko z mlekiem i erytrytolem. Masę wymieszaj z suchymi składnikami do uzyskania jednolitej konsystencji. Na koniec dodaj purée z dyni, pestki dyni oraz olej i wymieszaj szpatułką. Przelej ciasto do foremek do 3/4 wysokości. Fit muffinki dyniowe wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180ºC i piecz ok. 20-25 minut.

fot. Fit muffinki dyniowe/iStock by Getty Images, saschanti

Pyszne, pełne błonnika muffiny z delikatną cukinią. Wytrawne w smaku i niskokaloryczne. Idealnie smakują z dodatkiem pieprzu, który poprawia wchłanianie cennych dla zdrowia składników. Cały przepis dostarcza ok. 636 kcal (ok. 106 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

2 mała cukinia,

150 g mąki żytniej,

jajko rozm. M,

50 ml mleka owsianego,

łyżeczka oliwy,

spora szczypta pieprzu,

mała szczypta soli,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Umyj cukinię i odkrój końcówkę z resztą łodygi. Zetrzyj cukinię na grubych oczkach tarki. Posól i odstaw na 10-15 minut. Odciśnij cukinię i przełóż ją do miski. Dodaj jajo, mąkę i pozostałe składniki. Nie zapomnij dodać pieprzu. Dokładnie całość wymieszaj i powlewaj do foremek, do 3/4 ich wysokości. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 20-25 minut w temp. 180 stopni.

fot. Muffinki z cukinii fit/Adobe Stock, irina2511

To pełne białka wypieki, które mogą być świetną przekąską po treningu (Zobacz: Co jeść po treningu?). Dostarczają też węglowodanów, więc nadają się zarówno na posiłek po wysiłku cardio jak i treningu siłowym. Cały przepis dostarcza ok. 583 kcal (ok. 97 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

6 jajek,

1/3 brokuła,

2 łyżki mąki pełnoziarnistej,

15 g sera cheddar,

łyżeczka tymianku,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wybij jaja do miski i bardzo mocno je roztrzep. Brokuła podziel na drobne różyczki, a łodygi drobno pokrój. Wrzuć je do jajek. Dodaj mąkę, tymianek i sól i całość bardzo dobrze wymieszaj. Powlewaj masę do foremek do 4/5 ich wysokości. Cheddara zetrzyj na drobnych oczkach tarki i posyp nim wierzch każdej babeczki. Wstaw do nagrzanego do 180 stopni pierkarnika na ok. 20-25 minut. Ser powinien się stopić i leciutko przypiec.

fot. Muffinki jajeczne fit/Adobe Stock, FomaA

Dietetyczne, pyszne muffinki o niedużej kaloryczności i niskiej zawartości tłuszczu. Idealne na deser lub podwieczorek. Cały przepis dostarcza ok. 860 kcal (ok. 143 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

2 duże jabłka,

200 g mąki żytniej,

jajko rozm. M,

50 ml mleka owsianego,

4 łyżki erytrytolu,

2 łyżeczki cynamonu,

łyżeczka kardamonu,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Jabłka zetrzyj na tarce na grubych oczkach i odsącz nadmiar soku. W misce połącz suche składniki — mąkę, cynamon, kardamon, proszek do pieczenia oraz erytrytol. Ubij w misce jajka z olejem i mlekiem. Masę przełóż do suchych składników i dokładnie wymieszaj. Na koniec dodaj starte jabłka. Ciasto przelej do natłuszczonych foremek do 3/4 wysokości. Fit muffinki z jabłkiem piecz w piekarniku nagrzanym do 180ºC ok. 20-25 minut.

fot. Fit muffinki z jabłkiem/iStock by Getty Images/ALLEKO

Jeśli musisz coś zjeść wieczorem, a na normalną kolację jest za późno, zjedz jedną z takich fit babeczek. Dostarczy białka i węglowodanów złożonych oraz nie za dużą porcję tłuszczu. Nie wypełni za bardzo żołądka, więc da zasnąć, ale i pozwoli wstać bez uczucia wilczego głodu. Cały przepis dostarcza ok. 752 kcal (ok. 250 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

150 g mąki orkiszowej,

jajko rozm. M,

50 ml mleka 0,5%

50 g suszonych pomidorów,

50 g świeżego szpinaku,

50 g cebuli,

łyżeczka proszku do pieczenia,

sól,

pieprz,

oregano.

Sposób przygotowania:

Pokrój w drobną kostkę cebulę, posiekaj szpinak i podsmaż razem na patelni. Pokrój suszone pomidory. W misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia oraz przyprawy. Ubij jajka z mlekiem. Dodaj masę jajeczną do suchych składników i wymieszaj. Na koniec dodaj pokrojone warzywa. Ciasto przelej do natłuszczonych foremek do 3/4 wysokości. Fit muffinki wytrawne piecz w piekarniku nagrzanym do 180ºC ok. 20-25 minut.

fot. Fit muffiny wytrawne/iStock by Getty Images/Azurita

Jeśli lubisz smak i zapach pierniczków, przyszykuj te pyszne fit babeczki. Zawierają niedużą ilość tłuszczu nasyconego, który też jest organizmowi potrzebny, ale również porcję nienasyconych kwasów tłuszczowych. Błonnik z mąki pełnoziarnistej zapewni ci na dłużej sytość. Cały przepis dostarcza ok. 1000 kcal (ok. 166 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

200 g mąki pełnoziarnistej,

jajko rozm. M,

50 ml mleka 0,5%,

4 łyżki przyprawy do piernika,

2 łyżki oleju z pestek winogron,

3 łyżki erytrytol,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, przyprawę do piernika i proszek do pieczenia. Ubij jajko z mlekiem i erytrytolem. Masę wymieszaj z suchymi składnikami do uzyskania jednolitej konsystencji. Wlej olej. Przelej ciasto do foremek do 3/4 wysokości. Fit muffinki piernikowe wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180ºC i piecz ok. 20-25 minut.

fot. Fit muffinki piernikowe/iStock by Getty Images/bhofack2

Borówki mogą być świeże lub mrożone, ale jeśli korzystasz z tych drugich, najpierw je rozmroź. Możesz też zamienić je na jagody. Aby owoce nie opadały w fit muffinkach, przed dodaniem ich do ciasta obtocz je w mące. Owoce wzbogacą wypieki o witaminy i antyoksydanty. Cały przepis dostarcza ok. 1067 kcal (ok. 177 kcal w muffince, przy 6 babeczkach).

Składniki:

200 g mąki pełnoziarnistej,

2 jajka rozm. M,

30 g gęstego jogurtu naturalnego,

100 g borówek,

2 łyżki oleju z awokado,

3 łyżki erytrytolu,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Jajka zmiksuj z erytrytolem na gładką masę. W misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i dodaj przygotowaną masę jajeczną. Na koniec dodaj olej, jogurt naturalny i owoce. Przelej ciasto do foremek do 3/4 wysokości. Fit muffinki piecz w 180ºC i piecz ok. 20-25 minut.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 27.02.2024.

fot. Fit muffinki z borówkami/iStock by Getty Images/yumehana

