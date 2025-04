Poważne ostrzeżenie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Na łamach brytyjskiego magazynu The Guardian pojawił się artykuł, w którym pediatrzy opisują wpływ nadmiernego korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych i tabletów. Okazuje się, że maluchy mają problem z... utrzymaniem długopisu!

Reklama

Coraz większe trudności z nauką pisania

Dziecko z telefonem komórkowym w dłoni to w dzisiejszych czasach dość powszechny widok. Już kilkuletnie maluchy, niemal z biegłością osoby dorosłej, są w stanie obsługiwać smartfona lub tablet. I choć postęp cywilizacyjny cieszy, to według opinii brytyjskich pediatrów, dzieci, które zbyt wiele czasu poświęcają na tę czynność, mają problemy z pisaniem.

Okazuje się, że dzieci, które sporo czasu spędzają z telefonem w dłoni, mają trudności w prawidłowym utrzymaniu długopisu, a co za tym idzie - z nauką pisania. Powodem są słabo rozwinięte mięśnie śródręcza i palców. Dzieci coraz mniej chwytają przedmioty, a ich dłonie przystosowują się jedynie do przesuwanie palcem po ekranie dotykowym. Obserwacje lekarzy z Wielkiej Brytanii są alarmujące.

Dzieci nie przychodzą do szkoły z siłą rąk i zręcznością, którą miały 10 lat temu

- mówi doktor Sally Payne w "The Guardian".

Mellissa Prunty, terapeutka dziecięca, zaobserwowała, że kłopot z utrzymaniem ołówka lub kredki w dłoni, da się zaobserwować już u dzieci w wieku przedszkolnym. Wraz z rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole, problem staje się coraz bardziej widoczny.

Dzieci w prawdzie nie mają trudności z samym utrzymaniem długopisu, jednak wyrobienie w nich prawidłowego wzorca, zajmuje znacznie więcej czasu niż ich rówieśnikom kilka lat temu. Co za tym idzie, maluchy z dużo większą trudnością uczą się pisania, a także - pisanie bardziej je męczy.

Jak temu zapobiec?

Najważniejsze jest to, aby konsekwentnie zachęcać dziecko najpierw do rysowania kredkami, a następnie - kaligrafii. Dbać, by czas maluch korzystał z urządzeń elektronicznych w ograniczonych ramach czasowych. Idealnym rozwiązaniem wydają się również różnego rodzaju aktywności plastyczne, w czasie których dziecko musi np. lepić z plasteliny czy wycinać. Dzięki temu nie tylko rozwija wyobraźnię i kreatywność, ale również dba o rozwój mięśni dłoni, co w przyszłości - zaprocentuje w czasie nauki pisania.

Przeczytaj:

Żegnamy pieluszkę! 7 rad, jak zrobić to szybko i skuteczni

Reklama

Pracujesz? Obiecaj dziecku tych kilka rzeczy