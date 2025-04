Nauka korzystania z nocnika to szczególny czas zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Brak pieluszki oznacza jedno – dziecko skończyło właśnie ważny etap, nie jest już niemowlakiem, nie potrzebuje przewijania, rozumie, że potrzeby fizjologiczne załatwia się na nocniczku, a nie w pieluszkę. Dla rodzica to z jednej strony powód do dumy i ulgi, że dziecko jest już samodzielne, a z drugiej poczucie żalu, że czas płynie nieubłaganie i niektóre rzeczy związane z macierzyństwem już przeminęły i nie ma szansy na powrót. Ale, ale, wróćmy do pierwszego. Zanim powiesz "Hurrra! Dziecko nie potrzebuje już pieluszki", przeczytaj, jak przygotować malucha do nauki korzystania z nocnika. Skorzystaj z naszych rad na szybkie i skuteczne odpieluchowanie dziecka.

Jak przygotować dziecko do pożegnania z pieluszką?

Oto zasady, którymi powinnaś się kierować:

1. Znajdź odpowiedni czas

Nie ucz dziecka załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych na nocniku, jeśli wiesz, że za chwilę gdzieś wyjeżdżacie, przeprowadzacie się w nowe miejsce, dziecko ząbkuje, jest chore. To musi być dla niego komfortowy czas, bez dodatkowego stresu czy emocji.

2. Jeśli to możliwe, poczekaj do lata

Jeśli czujesz, że twoje dziecko jest już gotowe na zrezygnowanie z pieluchy, ale jest środek zimy, może warto jeszcze trochę zaczekać? Jeśli zdarzy mu się wpadka i np. zrobi siusiu na spacerze, gdy na dworze będzie mróz, może się łatwo przeziębić. Najłatwiej jest odpieluchowywać dzieci latem.

3. Nie każ dziecku na siłę załatwiać się na nocniku

Pospiech, nerwy, krzyk jedynie opóźnią samodzielne załatwianie się na nocniku. Nawet jeśli ci się spieszy, bo za kilka dni malec ma iść pierwszy raz do przedszkola, nie poganiaj go. Faktycznie są dzieci, które uczą się konieczności korzystania z nocnika z dnia na dzień, ale inne potrzebują więcej czasu. Jeśli nie zdążycie, to trudno. Nie obwiniaj za to dziecko, to ty jesteś za nie odpowiedzialna.

4. Bądź konsekwentna

Jeśli postanawiasz, że od dziś twoja pociecha przestaje chodzić w pieluszce, to przestaje. Kiepskim pomysłem jest rezygnowanie z pieluszki w domu, a zakładanie jej na spacery lub inne wyjścia. Dziecko może wtedy nie orientować się, w jaki sposób właściwie ma się załatwiać. W nocy oczywiście pieluszka na początku może zostać, bo dziecku może zdarzać się, że we śnie nie będzie kontrolowało swoich potrzeb.

5. Wytłumacz dziecku nową sytuację

Dziecko powinno mieć jasno powiedziane, że pieluszka nie jest mu już potrzebna i może zawsze, kiedy czuje taką potrzebę, korzystać z nocniczka i mówić o tej potrzebie rodzicom. Dziecku trzeba zawsze tłumaczyć świat i to wszystko, co jest wokół niego, nawet jeśli nam się wydaje, że to rzeczy oczywiste. W ten sposób szybciej zrozumie, o co chodzi.

6. Wspomóż się lekturą

Obecnie na rynku jest wiele książeczek dla maluchów poruszających tematykę odpieluchowywania. O tytuły można spytać koleżanek, które mają starsze dzieci lub poszukać czegoś w internecie. Skoro np. miś z bajki nauczył się korzystać z nocniczka, twoje dziecko też może.

7. Chwal dziecko po każdej udanej próbie

Radość rodzica z tego, że dziecko załatwiło się na nocnik, sprawi, że będzie chciało zrobić to po raz kolejny. Natomiast gniew za każdym razem, gdy niechcący ubrudzi majteczki, będzie wzbudzał w nim strach przed oddawaniem moczu w ogóle. Bezwzględnie się tego wystrzegaj!

Wypróbuj nasze wskazówki i daj znać w komentarzach, jak wam poszło. Powodzenia!