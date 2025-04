Szukając inspiracji na prezent z okazji Chrztu Świętego dla mojego siostrzeńca, wpadł mi do głowy pomysł z pudełkiem rozmaitości, do którego można włożyć różne rzeczy, przydatne maluszkowi. Zobaczcie, co mam na myśli.

Aby wykonać nasz prezent na chrzciny DIY, potrzebne będą:

ładne pudełko z 4 przegródkami (np. po dużych bombkach),

biała rafia dekoracyjna,

prezenty: srebrny obrazek z Aniołem Stróżem, gryzak, buciki, pieniądze,

etykiety do prezentów,

ozdobna tasiemka,

dziurkacz,

nożyczki.

Wyjątkowy prezent na chrzciny DIY krok po kroku



Kup ładne pudełko lub zrób je sama oklejając pudełko po dużych bombkach ładnym papierem. Komórki pudełka wyłóż białą rafią. Wytnij etykiety wcześniej wykonane na komputerze. Możesz też zrobić je ręcznie. Wycinając koła o średnicy 5-6 centymetrów i wypisując je ręcznie hasłami „Na pierwszy ząbek”, „Na pierwsze kroczki”, „Na pamiątkę” oraz „Na spełnienie marzeń”. Przywiąż etykietki do odpowiednich rzeczy i poukładaj je ładnie w pudełku.

