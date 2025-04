Życzenia na chrzest są podarunkiem często wspominanym oraz wyjątkowym. Pamiątkowe kartki to doskonały sposób na przelanie emocji, jakie towarzyszą całemu przedsięwzięciu. Oczywiste jest to, że wzruszenie z początku będą okazywali rodzice, by dziecko po latach również nie kryło wzruszenia.

Rymowane życzenia na chrzest są świetną alternatywą, gdyż wszystko, co się rymuje, po prostu lepiej brzmi oraz zostaje lepiej zapamiętane. Prezentujemy kilka pięknych krótkich wierszyków na chrzest:

W dniu chrztu świętego,

stałeś się częścią świata Bożego

i odtąd zawsze anieli w niebie,

we dnie i w nocy strzec będą Ciebie.

Święci się będą modlić żarliwie,

abyś przeżył życie szczęśliwie,

a dobry Jezus, Król nad Królami,

kierować będzie Twymi krokami.

Niech wiara w Boga Ciebie prowadzi.

Wszelkie nierówności pod stopami gładzi.

W dniu tak ważnym dla całej rodziny,

a ten dzień to Twoje chrzciny.

Z tej oto okazji chrześniaku kochany

zechciej przyjąć życzenia od swej chrzestnej mamy.

Najmilsza sercu Boża dziecino!

W dniu tak pięknym i radosnym,

niczym kwiat w promieniach wiosny,

życzę Ci miłości, szczęścia, pomyślności

i to, o czym zamarzysz, by się spełniło

i to, co pokochasz, by już zawsze Twoim było.

Ukochane chrzestne dziecię,

Gdy chcesz szczęście mieć na świecie,

Gdy Cię minąć ma zła droga,

nade wszystko miłuj Boga.

Kochaj swoich rodzicieli,

By pociechę z Ciebie mieli.

Ale pomnij, że Bóg w niebie

Ma w opiece ciągłej Ciebie.

Dzisiaj maluszku zostałeś ochrzczony,

Panu Bogu w Ofierze Miłości złożony.

Niech Twoje serduszko zabije w radości,

Bo od tej chwili Pan Jezus w nim gości.

Niech przyszłość Twoja tak miła, błoga,

będzie, jak wiosenny pogodny dzień!

Niech życia Twego szczęśliwa droga

nie zna co to chmurka, co to smutku cień.

W pielgrzymce życia swojego

Niech Cię zawsze Pan Bóg broni

I mocą Chrztu Świętego

Od pokus i złego chroni

Kochaj rodziców swoich

By pociechę z Ciebie mieli

I pomnij, że Bóg w niebie

Zawsze patrzy i pilnuje Ciebie.

Malutkiej istotce która przyszła na świat życzę,

aby dla niej wstawał każdy kwiat.

W dniu przyjęcia do bożej rodziny

życzę szczerze powodzenia na wszystkie godziny.

Abyś w zdrowiu zawsze się chowała

i żebyś świat i ludzi kochała.

Niech Bóg Waszą dziecinę

W swojej opiece ma,

Niech ześle swoje łaski,

Wypełni nimi dom,

Niech radość, miłość, pokój,

Da Waszym wspólnym dniom.

Na białych skrzydłach Cię poniesie cichutko i skrycie,

Ten, co za Ciebie i za nas oddał swoje życie.

Obmyje grzech wodą pełną tej wielkiej miłości,

i w serduszku małym już zawsze będzie gościł.

Inaczej można napisać piękne życzenia na chrzest dla chłopca, a inaczej dla dziewczynki. Jednakże zapisane na okolicznościowej kartce zostaną na długie lata. Jeśli wybierasz się na chrzest swojego chrześniaka, to poniżej podpowiadamy, jakie sentencje będą idealne! Ponadto możesz też zapoznać się z ciekawymi prezentami na chrzest dla chłopca.

Ksiądz Cię ochrzcił, wodą polał i choć pewnie spać byś wolała,

wiedzieć musisz, że z tą chwilą Bożą stałaś się dzieciną.

Chociaż jesteś jeszcze mała,

kochaj Boga sercem całym,

a On zawsze, dniem i nocą,

Będzie służył Ci pomocą.

Niech ten czas dzieciństwa

będzie dla ciebie wielką radością

i zarazem niezapomnianymi chwilami,

a uśmiech z Twojej twarzy niech nie znika nigdy!

Na białych skrzydłach Cię poniesie cichutko i skrycie,

Ten, co za Ciebie i za nas oddał swoje życie.

Obmyje grzech wodą pełną tej wielkiej miłości

i w serduszku małym już zawsze będzie gościł.

Dzisiaj Synku Chrzestny nasz drogi

wkroczyłeś w Kościoła progi.

My, Twoi chrzestni Cię bardzo kochamy

i najlepsze życzenia dla Ciebie składamy

byś wyrósł na dobrego człowieka.

Wiele błogosławieństw na Ciebie czeka.

Dla kochanego Chrześniaka,

który rośnie na super chłopaka!

Same dobrze życzenia składamy

i wielką nadzieję w sercu mamy,

że Jezusowi zawierzysz swoje życie,

za co wynagrodzi Cię ono obficie.

Niezapomniane życzenia z okazji ochrzczenia:

Dla … (imię) …kochanego

Z okazji Chrztu Świętego

Wyrazy miłości od wszystkich gości

Rośnij zdrowo i pogodnie kochany Okruszku

Bądź szczęśliwy z Bogiem w serduszku.

Dzisiaj stałeś się bożym dzieckiem,

Z serca chcemy Ci więc życzyć,

Aby Bóg prowadził Cię przez życie,

W zdrowiu, miłości i pokoju.

Tutaj podobnie jak z chłopcem życzenia na chrzest są dostosowane pod konkretną płeć, jaką jest w tym przypadku dziewczynka. Poznaj krótkie wierszyki na chrzest i zrób niesamowitą pamiątkę!

Z okazji chrztu Waszej córeczki,

która swoim przyjściem na świat uradowała tak wiele osób,

życzymy Wam, aby rosła duża, silna i zdrowa

i żeby była dla Was źródłem nieustającej radości.

Dla Chrześnicy wyjątkowej

Cioci i wujka oczka w głowie

Najlepsze życzenia z okazji ochrzczenia

Niech Ci się spełnią wszystkie marzenia

Niech Bóg Cię prowadzi i z Tobą będzie

Przez całe życie – zawsze i wszędzie!

Mała Kruszynko!

Życzymy Ci, abyś każdą wylaną łzę,

odpłaciła rodzicom tysiącem uśmiechów

i żeby każdy dzień Waszego wspólnego życia

był uroczysty jak święto.

Z okazji Chrztu Świętego życzę Ci,

abyś w swoim życiu zaznała dużo szczęścia i Łask Bożych;

abyś rosła silna i zdrowa na pociechę swoich Rodziców i Dziadków.

Serce tak ciche, jak wiatr z muszelki

daj mi, o Panie – Boże mój wielki.

Daj mi też święte rączki i nóżki,

żeby trzymały się Twojej dróżki.

Dużo szczęścia i zdrowia

dla Maleńkiej Istotki,

która właśnie przyszła

na świat oraz gratulacje dla Młodych Rodziców.

Chcemy złożyć Ci życzenia

Z okazji Twego ochrzczenia,

Dla rodziców gratulacji moc przesyłamy,

Już nie możemy się doczekać,

gdy z Tobą porozmawiamy.

Najmilsza sercu Boża dziecino!

W dniu tak pięknym i radosnym,

niczym kwiat w promieniach wiosny,

życzę Ci miłości, szczęścia, pomyślności

i to, o czym zamarzysz, by się spełniło,

i to, co pokochasz, by Twoim było.

Życzenia na chrzest to nie jedyna pamiątka, która towarzyszy tej uroczystości. Ważny też jest dobór zaproszenia dla gości. Na rynku znajdziesz niezliczoną ilość wzorów. Do wyboru są ręcznie zdobione, tradycyjne bądź ze zdjęciem twojej pociechy. Warto zaznaczyć, że te pierwsze mogą być nieco droższe, ze względu na wkład pracy, jaki został włożony przez wykonawcę, lecz są o wiele bardziej efektowne i stanowią miłą pamiątkę.

Jak zatem wypisać zaproszenie na chrzest? Na pewno znaleźć się muszą na nim podstawowe informacje, jakimi są:

kto zaprasza,

kogo zaprasza,

na co zaprasza,

gdzie odbędzie się uroczystość,

o której godzinie odbędzie się uroczystość,

dokładna data,

na końcu warto dodać informację, o prośbie potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.02.2013 r.

