Pierwsza komunia święta to jedna z najważniejszych uroczystości katolickich. Dzieci przygotowują się do tego wydarzenia przez cały rok. W dniu uroczystości komunijnej dziewczynki zakładają piękne białe sukienki, a chłopcy szykowne garnitury lub alby.

Dla zaakcentowania ważności komunii świętej najbliżsi wręczają dzieciom podarunki. Pamiątka komunijna powinna mieć przede wszystkim charakter religijny. Dzięki temu dziecko będzie miało świadomość duchowego wymiaru pierwszej komunii świętej.

Nie wiesz, jaką pamiątkę komunijną kupić dziecku na tę wyjątkową dla niego uroczystość? Spraw, by dzięki niej zapamiętało ją na długo! Prezentujemy 5 najwspanialszych upominków na pierwszą komunię świętą dla dziewczynki i chłopca!

Pamiątki komunijne - 5 najwspanialszych upominków

1. Biżuteria

Biżuteria to doskonały upominek zarówno dla dziewczynki, jak i chłopca. To pamiątka komunijna, która będzie służyć dziecku przez długie lata. Pamiętaj, aby zastanowić się nad kruszcem i kamieniem. Wybierz ozdobę, która sprawi dziecku największą przyjemność.

Proponujemy:

serduszko z łańcuszkiem ,

, medalik z łańcuszkiem,

krzyżyk z łańcuszkiem ,

, pierścionek,

kolczyki,

zegarek.

2. Różaniec

Różaniec to pamiątka komunijna stanowiąca jeden z najważniejszych symboli wiary, dlatego każda osoba wierząca powinna ją mieć w domu. Może być szczególnym dodatkiem do prezentu na komunię. Wybierz taki, który przetrwa próbę czasu. Weź pod uwagę przede wszystkim materiał, z jakiego wykonane są paciorki, długość oraz kolor. Możesz wybrać różaniec pachnący, co nada mu oryginalności. Warto również pomyśleć o solidnym etui.

Propozycje:

różaniec metalowy - posrebrzany z kryształowymi opalizowanymi paciorkami, zakończony krzyżykiem papieskim,

- posrebrzany z kryształowymi opalizowanymi paciorkami, zakończony krzyżykiem papieskim, różaniec drewniany - pachnący, z paciorkami w kształcie róż, zakończony krzyżykiem papieskim,

- pachnący, z paciorkami w kształcie róż, zakończony krzyżykiem papieskim, różaniec drewniany na sznurku z kolorowymi paciorkami,

różaniec, którego paciorki wykonane są z bursztynu.

3. Biblia

Pismo Święte to księga, którą powinien mieć każdy katolik. Jeśli chcesz, aby dziecko korzystało z niej w dorosłym życiu, wybierz jedną z najpopularniejszych wydań Pisma Świętego - Biblię Jerozolimską. Zawiera ona tłumaczenie z oryginalnych języków oraz przydatne komentarze i wyjaśnienia. Jeśli chcesz, aby dziecko jak najszybciej poznało historie biblijne, wybierz wydanie ilustrowane.

4. Obrazek

Obrazek to wartościowa pamiątka na długie lata. Jeszcze większą wartość zyskuje z umieszczonymi na nim dedykacją lub życzeniami w formie grawera. Pamiętaj, aby wybrać obrazek, który cechuje się wysoką jakością wykonania. Możesz wybrać obrazek drewniany, srebrny lub posrebrzany.

Propozycje:

obraz wykonany z wizerunkiem Matki Bożej ,

, obraz przedstawiający świętą rodzinę,

obrazek z postacią Anioła Stróża ,

, obrazek z dziewczynką lub chłopcem przyjmującymi Eucharystię.

5. Album

Album na zdjęcia to wspaniała pamiątka komunijna, która utrwali te szczególne chwile w życiu dziecka. Wybierz taki, który został wykonany z papierów najwyższej jakości. Oprawa powinna być solidna i pięknie ozdobiona. Pamiętaj, że możesz zamówić pudełko na album z personalizacją. Niektóre albumy zawierają kieszeń na płytę CD.

