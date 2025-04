Planowanie I Komunii Św. powinno się zacząć już kilka miesięcy wcześniej. Nie tylko dlatego, żeby ze wszystkim zdążyć, ale również po to, aby nasze dziecko poczuło ten czas przygotowań (przede wszystkim tych duchowych) do jednego z najważniejszych dni w życiu.

To, co najważniejsze



Organizację I Komunii Św. powinniśmy zatem rozpocząć od przygotowania naszej pociechy do sakramentu. Nie zapominajmy o próbach, nauce modlitw, rozmowie o tym, jak powinna wyglądać spowiedź, a także czym jest Komunia i dlaczego ten dzień obchodzony jest tak uroczyście. Pamiętajmy, żeby przygotowanie duchowe dziecka nie ograniczało się do dwóch czy trzech rozmów, ale aby trwało przez cały okres przygotowań do sakramentu.

Pozwólmy maluchowi zadawać pytania i pogłębiać wiedzę na temat swojej wiary. Aby takie rozmowy nie były monotonne, możemy skorzystać z różnego rodzaju pomocy, np. Biblii dla dzieci, która ma dużo kolorowych obrazków – może być ona w formie drukowanej lub na płytach CD. Bardzo popularne stały się ostatnio również różnego rodzaju gry (planszowe lub komputerowe) o tematyce religijnej. Są one dostępne niemal w każdej księgarni katolickiej.

Organizacja przyjęcia



Kolejnym krokiem jest przygotowanie listy gości. Zastanówmy się, czy chcemy, aby przyjęcie było skromne i pojawiła się na nim tylko najbliższa rodzina, czy wręcz przeciwnie. Musimy przemyśleć również to, czy obiad będzie w domu czy w restauracji oraz, jaką kwotę możemy wydać. Jeśli zdecydujemy, że gości zaprosimy do domu, zaplanujmy menu (koniecznie pierwsze i drugie danie, przystawki, desery oraz napoje). Jeżeli wolimy świętować w restauracji, zorientujmy się w cenach za wynajęcie sali oraz catering. Nie zapominajmy również o kosztach związanych z dekoracją stołów. Bezpieczniej jest zarezerwować lokal kilka miesięcy wcześniej, ze względu na to, że w okresie komunijnym interesująca nas restauracja może nie dysponować wolnymi terminami.

Niektórzy wynajmują również kamerzystę i fotografa. W tym wypadku również lepiej jest zadbać o to dużo wcześniej. Na wolne terminy u najlepszych fotografów i operatorów kamer trzeba czekać niekiedy nawet rok, a zapewne dla każdego ważne jest, żeby pamiątki z tego ważnego dnia były dobrej jakości.

Jeśli będziesz zamawiać zaproszenia komunijne, zrób to znacznie wcześniej, aby później nie denerwować się, czy zostaną one wykonane na czas. W tym samym czasie możesz kupić podziękowania dla gości (aniołki, szkatułki z drobnym upominkiem itp.).

Stroje i dodatki



Kiedy najważniejsze rzeczy są już przygotowane, możemy zająć się wyborem stroju komunijnego i pokomunijnego. Pamiętajmy również o odłożeniu pieniędzy na różaniec, książeczkę oraz pamiątki.

Jeśli nie czujemy się na siłach, żeby samodzielnie uczesać dziecko, przynajmniej miesiąc wcześniej umówmy je na wizytę u fryzjera i zorientujmy się w cenach. 3-4 tygodnie przed uroczystością roześlijmy również zaproszenia dla gości.

Jeśli nie jesteśmy pewni, czy wzięliśmy pod uwagę każdy szczegół, możemy skorzystać z kalkulatora komunijnego. Z pewnością ułatwi on nie tylko sporządzenie dokładnej listy wszystkich rzeczy, którymi musimy się zająć, ale również policzenie kosztów przygotowania I Komunii Św.

Nie mam do tego głowy



Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach wielu rodziców nie ma czasu na przygotowanie dziecka do sakramentu, a tym bardziej na zajmowanie się organizacją przyjęcia komunijnego. Wiele zostawiają więc w rękach innych osób – katechetów, księży i sióstr zakonnych, a przygotowanie obiadu zlecają specjalnym organizatorom. Firmy, które reprezentują, przygotowują zaproszenia, zajmują się wynajęciem lokalu, zamówieniem cateringu, ozdobą stołów, wykonaniem zdjęć i nakręceniem filmu z uroczystości. Zaplanowanie organizacji Komunii pozwoli jednak na zaoszczędzenie czasu i aktywny udział w przygotowaniach.

Jednak mimo dużej ilości pracy i możliwości wyręczenia się innymi, postarajmy się sami zadbać przynajmniej o to, co najważniejsze – o przygotowanie duchowe naszej pociechy. I Komunia Św. jest bowiem tylko raz w życiu i nigdy nie będziemy mieli szansy, żeby przeżyć te chwile z dzieckiem jeszcze raz. Nie zmarnujmy więc tego czasu!

