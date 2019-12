Tabletki antykoncepcyjne - za i przeciw, ile ważna jest recepta

fot. Adobe Stock

Tabletki antykoncepcyjne występują w 2 rodzajach w zależności od składu. Najpopularniejsze są pigułki jedno i dwuskładnikowe, które zawierają dwa rodzaje hormonów: estrogen i progestagen (syntetyczny progesteron). Poznaj wady, zalety, nazwy i ceny tabletek antykoncepcyjnych.

Zanim ginekolog przepisze hormonalną antykoncepcję, przeprowadza dokładny wywiad. Następnie lekarz powinien zalecić wykonanie badań. Najczęściej jest to:

cytologia,

USG piersi,

pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

określenie czasu krzepnięcia krwi i badanie czynników krzepnięcia krwi,

badanie wątroby,

badania krwi,

badanie poziomu hormonów we krwi.

USG dopochwowe.

Na podstawie badań lekarz decyduje, jaki rodzaj tabletek antykoncepcyjnych będzie najlepszy dla danej pacjentki. Na rynku dostępne są następujące rodzaje tabletek antykoncepcyjnych:

Tabletki antykoncepcyjne jednoskładnikowe (minipigułki) to tabletki najnowszej generacji. Różnią się tym od tabletek dwuskładnikowych, że zawierają tylko jeden hormon - progestagen. Są łagodniejsze w działaniu, wykazują mniej skutków ubocznych. Niektóre tabletki antykoncepcyjne są też dedykowane kobietom w okresie laktacji. Popularne pigułki jednoskładnikowe: Cerazette (często przepisywana jako antykoncepcja dla karmiących piersią), Symonettte, Azalia, Limetic. Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe z awierają hormony - etynyloestradiol (syntetyczną formę estrogenu) i progestagen. Estrogen hamuje wzrost pęcherzyka w jajniku i tym samym owulację. Progestagen blokuje plemnikom dostanie się do komórki jajowej.

​ jednofazowe : przez 21 dni przyjmuje się taką samą dawkę i robi 7-dniową przerwę, takie tabletki antykoncepcyjne, to np. Yasmin, Yasminelle, Aidee, Atyvia.

dwufazowe : 11 pigułek w jednym kolorze i 10 w innym. Bierze się je w odpowiedniej kolejności - w opakowaniu znajdziesz 21 tabletek.

: 11 pigułek w jednym kolorze i 10 w innym. Bierze się je w odpowiedniej kolejności - w opakowaniu znajdziesz 21 tabletek. trójfazowe: to kombinacje 2 hormonów, w blistrze znajdą się pigułki w 3 barwach (6 jasnobrązowych, 5 białych i 10 żółtych), np. Triquilar, Milvane.

Antykoncepcja hormonalna zawsze jest przepisywana po konsultacji z lekarzem i tabletki antykoncepcyjne (każde) są przepisywane na receptę, podobnie jak tabletka dzień po. Recepta na środki antykoncepcyjne także jest ważna 30 dni, niemniej jednak nie oznacza to, że kobiety co miesiąc muszą stawiać się po recepty do ginekologów. Ta sama zasada dotyczy plastrów antykoncepcyjnych.

Lekarz może wystawić receptę na 120 dni stosowania. Można go poprosić o wypisanie recept prolongowanych, czyli z różnymi datami realizacji. Odroczony termin realizacji recepty jest dobrym rozwiązaniem ze względów finansowych, bo koszt tabletek rozbija się na kilka miesięcy.

Skoro już o koszcie tabletek antykoncepcyjnych mowa, należy wspomnieć o tym, ile średnio kosztują. Miesięcznie jest to koszt ok. 25-35 zł; warto wspomnieć, że typ tabletek antykoncepcyjnych dostosowuje lekarz do potrzeb pacjentki.

Najdroższe tabletki jednoskładnikowe - i tym samym najczęściej przepisywane - to Cerazette. Cieszą się najlepszymi opiniami ze względu na nieuporczywe działania niepożądane. Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe - cena waha się w ich przypadku od 10 zł (Novynette) do 50 zł (Qlaira). Najchętniej kupowane to Yasminelle , ale nie sugeruj się opiniami - każdy organizm inaczej reaguje na dany produkt.

Cena tabletek antykoncepcyjnych jest zależna od ich składu i marketingu. Każdy nowy rodzaj tabletek antykoncepcyjnych wprowadzany na rynek ma zazwyczaj mniej skutków ubocznych, bo zawiera mniej syntetycznych składników. U niektórych kobiet wciąż lepiej mogą sprawdzać się tabletki starszej generacji, ponieważ wykazują większą skuteczność w leczeniu np. zaburzeń miesiączkowania.

W trakcie brania tabletek antykoncepcyjnych trzeba liczyć się z działaniami niepożądanymi i skutkami ubocznymi i niekiedy - kilkukrotną zmianą tabletek aż do momentu, kiedy natrafi się na te najbardziej odpowiadające organizmowi.

Antykoncepcja hormonalna w formie tabletek cieszy się dużą popularnością. Tabletki antykoncepcyjne:

są wysoce skuteczne w zapobieganiu ciąży (ok. 97,2%),

zmniejszają ryzyko raka endometrium, jajników,

zmniejszają ryzyko zapalenia narządów rodnych,

mogą zmniejszać ból miesiączkowy oraz intensywności krwawień.

Mimo niewątpliwych zalet tabletki antykoncepcyjne posiadają także szereg wad. Źle dobrane mogą wywoływać przykre skutki uboczne:

bóle i zawroty głowy,

mdłości,

problemy skórne,

bóle piersi,

wahania wagi.

Nie każdy może stosować ten rodzaj antykoncepcji. Istnieje szereg przeciwwskazań do stosowania tej metody.

Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek antykoncepcyjnych są:

choroby nowotworowe,

choroby narządów płciowych,

zakrzepica,

przebyte udary i zawały,

otyłość,

nadciśnienie,

nałogi.

